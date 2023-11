Artikel wurde in der Leseliste gespeichert.

Mit 4:1 gewinnt der Karlsruher SC gegen den FC Nürnberg. Paul Nebel traf bereits in der ersten Spielminute. Nach Ausgleich der Nürnberger traf Fabian Schleusener in MInute 70 zur erneuten Führung. Ein Budu-Zivzivadze-Doppelpack sorgte in den letzten 5 Minuten für das Endergebnis. Alle Bilder zum Spiel gibt es hier.

