von (dpa/ka-news.de)

Die Blau-Weißen dominierten über weite Strecken das badische Duell. Schon nach 43 Sekunden machte Stürmer Mikkel Kaufmann den erster Treffer klar, traf später in der 40. Minute abermals für die Karlsruher. Toptorjäger Fabian Schleusener (35.), Spielmacher Marvin Wanitzek (45.) und Offensivmann Malik Batmaz (50.) sorgten für den weiteren Karlsruher Vorsprung. "Vor allem in der Schlussphase der ersten Hälfte überzeugte Eichners Mannschaft mit einer grandiosen Chancenverwertung", bilanziert man auch im Spielbericht des KSC.

In der zweiten Halbzeit bekamen auch die sieben Neuzugänge Franke, Jung, Breithaupt, Nebel, Batmaz, Rapp und Torhüter Eisele die Gelegenheit, ihr Talent unter Beweis zu stellen. Dem SVW gelang es jetzt, häufiger in die Karlsruher Hälfte einzudringen. Für die Gegner blieb es jedoch bei einem einzigen Tor, das Angreifer Thomas Pledl in der 70 Minute erzielte. Gestärkt nach diesem Sieg geht es für den KSC nun am kommenden Freitag ins spanische Trainingslager.