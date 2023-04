Die Ostwestfalen verloren trotz Führung und einer Reihe guter Chancen mit 2:4 (1:0) beim Karlsruher SC und liegen weiter nur zwei Punkte vor dem Relegationsrang 16. Der KSC hat den Ligaverbleib mit 39 Zählern so gut wie sicher.

Team KSC vs Arminia Bielefeld. | Bild: Mia

Robin Hack sorgte in der neunten Minute per Handelfmeter für die Führung der Arminia, die im weiteren Spielverlauf gleich viermal am Aluminium scheiterte. Die Karlsruher leisteten sich in der ersten Hälfte viele Fehler und blieben ohne den krankheitsbedingt fehlenden Stürmer Fabian Schleusener offensiv zunächst harmlos.

Fabian Schleusener fiel für dieses Spiel aus. | Bild: Thomas Riedel

Nach der Pause drehten sie aber die Partie. Simone Rapp erzielte nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung den Ausgleich (63.), Marvin Wanitzek per Foulelfmeter (70.) und Mikkel Kaufmann nach einem schönen Solo (75.) legten nach. Nachdem Bryan Lasme es mit dem Anschlusstreffer noch mal spannend gemacht hatte (80.), sorgte Wanitzek mit seinem zweiten Tor für die Entscheidung (83.).