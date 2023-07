Diesmal nicht in blau-weiß, sondern in den badischen Farben empfängt der KSC den Gegner TSG Balingen zum Freundschaftsspiel ins Grenke Stadion. Früh zeigt sich: Die Karlsruher wissen zu dominieren - und gerade Neuzugang Lars Stindl fügt sich bei diesem Spiel gut in den Spielbetrieb ein, wie eine Pressemeldung des KSC informiert.

Lars Stindl im Duell um den Ballbesitz. | Bild: Mia

Entsprechend startet der KSC in die Partie und setzt den Regionalligisten Balingen frühzeitig unter Druck. Obwohl es zunächst keine Torchancen gebe, bringt der KSC den Gegner in Bedrängnis. In der 16. Minute nimmt Stindl einen Abschlag des Balinger Torhüters technisch gut an, wurde aber im entscheidenden Moment gestört. Balingen kommt daraufhin besser ins Spiel und hat einige Torchancen, doch KSC-Torhüter Kai Eisele pariert souverän.

Vier Treffer in der zweiten Halbzeit

Kurz vor Ende der ersten Halbzeit erhält der KSC die Chance zur Führung, als Tim Rossmann im Strafraum gefoult wird. Paul Nebel vergab jedoch den Strafstoß knapp. In der zweiten Halbzeit wird in beiden Halbzeiten durchgewechselt. Der KSC zeigt direkt nach Wiederanpfiff seine Torgefahr und Marvin Wanitzek erzielt das 1:0 nach einer Vorlage von Ali-Eren Ersungur.

Marvin Wanitzek prescht vor. | Bild: Mia

Der KSC bleibt spielbestimmend und erhöht durch Tore von Ersungur (63.) und erneut Wanitzek (66.) auf 3:0. Fünf Minuten vor Schluss kombinierten die Jugendspieler Souchard und Alpsoy zum 4:0-Endstand, wobei Alpsoy den Treffer erzielt.

Alle Bilder zum Freundschaftsspiel gegen Balingen: