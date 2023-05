Jung kam im Sommer 2020 zum Karlsruher SC und unterschriebt nun das dritte Mal einen Einjahresvertrag. Cheftrainer Christian Eichner zur erneuten Unterschrift: "Ich freue mich sehr, dass wir eine Einigung mit Sebastian Jung erzielen konnten. Gemeinsam mit ihm und Marco Thiede sind wir auf der Rechtsverteidigerposition überragend aufgestellt. Er und seine Qualität werden uns in der kommenden Saison wieder eine wichtige Stütze sein."

Sebastian Jung ergänzt: "Es ist super, dass meine Zeit beim KSC weitergeht. Der ganze Club hat sich in den letzten drei Jahren enorm weiterentwickelt. Jetzt freue ich mich auf das fertige Stadion und eine weitere Saison in Blau-Weiß!"

Neben Marco Thiede (seit 2017, Vertrag bis 2024) bleibt ein weiterer Rechtsverteidiger eine weitere Spielzeit beim KSC. Der einmalige deutsche Nationalspieler kam in dieser Saison in bislang 24 Spielen zum Einsatz und erzielte beim Gastspiel in Magdeburg einen sehenswerten Distanzschusstreffer.