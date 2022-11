Karlsruhe vor 1 Stunde

Nach Pleiten-Serie: KSC-Sportchef Kreuzer stärkt Trainer Eichner

Sportchef Oliver Kreuzer vom Karlsruher SC hat Trainer Christian Eichner nach fünf Liga-Niederlagen in Serie den Rücken gestärkt und vor der letzten Partie des Jahres eine Jobgarantie ausgesprochen. "Wir gehen mit Christian definitiv in die Vorbereitung", zitierten die "Badischen Neuesten Nachrichten" den 56-Jährigen am Donnerstag. "Eiche und sein Trainerteam machen seit drei Jahren einen Riesenjob. Jetzt werden wir nicht irgendwas infrage stellen, weil wir jetzt mal fünf Spiele in Folge verloren haben."