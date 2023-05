Auch in der nächsten Saison behält der KSC seinen geliehenen Außenspieler, wie er in einer Pressemeldung verkündet. Paul Nebel bleibt eine weitere Saison. Alle Parteien seien zufrieden mit der Verlängerung. Nebel zeige sich erfreut und dankbar, für das Vertrauen, während Trainer Christian Eichner die Qualität und das Potenzial des Spielers lobt. Der Kapitän der deutschen U20-Nationalmannschaft hat in seinen bisherigen 33 Einsätzen vier Tore erzielt und acht Vorlagen gegeben.