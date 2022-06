Karlsruhe vor 1 Stunde

Leihe verlängert: KSC-Eigengewächs Dominik Kother bleibt in Mannheim

Wie der Karlsruher SC in einer Pressemitteilung informiert soll Dominik Kother auch in der kommenden Saison in Mannheim bleiben. Darauf hätten sich der Karlsruher SC gemeinsam mit Kother und dem Drittligisten geeinigt. Schon in der Rückrunde 2021/22 schnürte der 22-jährige Bruchsaler die Fußballschuhe für die Mannheimer und schoss in 13 Spielen drei Tore in der 3. Liga.