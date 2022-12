von (dpa)

Im letzten Testspiel des Jahres kamen die Nordbadener am Mittwoch beim französischen Erstligisten Racing Straßburg zu einem 1:1. In der Partie über dreimal 45 Minuten gingen die Hausherren in der 125. Minute durch Lebo Mothiba in Führung, die Leon Jensen (131.) mit einem Volleyschuss egalisierte.

Der KSC wird den Trainingsbetrieb Anfang des kommenden Jahres wieder aufnehmen und vom 13. bis 22. Januar 2023 ins Trainingslager nach Spanien reisen. Zum Rückrundenstart empfängt der Tabellen-13. am 27. Januar den SC Paderborn.