"Die gesamte KSC-Familie steckt in tiefer Trauer. Jan Männer, von 2003 bis 2007 in Blau-Weiß aktiv, ist am 26. September im Alter von nur 40 Jahren verstorben. Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis in Weinberg statt. Wir sind in Gedanken bei seinen Angehörigen und wünschen viel Kraft in dieser schwierigen Zeit. Ruhe in Frieden, Jan!", schreibt der KSC am Samstag auf seiner Website