Bis 2024 ist der Linksaußen-Spieler Dominik Kother noch beim KSC unter Vertrag. Anschließend wolle er seine Karriere aber in der 3. Liga beim SSV Jahn Regensburg fortsetzen, wie der Sportclub per Pressemitteilung informiert. "Das Eigengewächs durchlief von 2009 an die Jugendmannschaften unseres KSC. In der Saison 2019/20 debütierte der Flügelspieler dann erstmals in der Profimannschaft", schreibt der Verein über Kothers Werdegang. Zum Schluss wünsche er seinem Ehemaligen alles Gute bei dessen neuen Vertragspartner.