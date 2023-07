Nach seinem Testspielsieg in München ist der Karlsruher SC wohlbehalten in seinem Trainingslager in Neukirchen am Großvenediger angekommen. Die erste Einheit haben die Mannen von Christian Eichner ebenfalls bereits hinter sich gebracht. Hier gibt es alle Bilder.

