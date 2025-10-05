KSC sucht gegen Dynamo Dresden den ersten Auswärtssieg

Am Samstag steht für den KSC ein Flutlicht-Topspiel an. Dafür geht es ins „berüchtigt laute“ Rudolf-Harbig-Stadion zum Aufsteiger SG Dynamo Dresden.
Verletzungen in der Verteidigung bereiten Sorge
Marcel Franke, der bereits gegen Magdeburg fehlte, fällt auf unbestimmte Zeit aus. „Das ist für uns natürlich ein herber Verlust“, sagt Christian Eichner. „Sowohl fachlich als Innenverteidiger und auch als absolute Führungskraft.“
Ob es dann einen Wechsel von der Dreier- zur Viererkette geben wird, ist noch unklar. „Wir müssen in der Lage sein, wöchentlich das System zu ändern, damit es für das jeweilige Spiel am besten passt.“ Nicolai Rapp könne allerdings sowohl in der Innenverteidigung, als auch im Mittelfeld zum Einsatz kommen.
Ob Sebastian Jung spielen kann, sei noch offen. „Rafael Pinto Pedrosa hat ein ordentliches Spiel gemacht, auf alle Fälle wird auf dieser Position ein guter Spieler starten.“
„Großartiges Stadion leise bekommen“
„Am Samstag wartet ein schweres Gesamtpaket auf uns“, so Eichner. „In Dresden ist eine großartige Stimmung. Unsere Aufgabe muss es sein, dieses Stadion leise zu bekommen.“
Eichner erwartet von seiner Mannschaft ein lebhafteres Auftreten als beim 0:2 in Kiel. „Wir sind auswärts jetzt mal in der Pflicht, zu gewinnen. Der KSC konnte bisher alle vier Heimspiele gewinnen, auswärts ist man bisher ohne Sieg.
Sehr gute erste Halbzeit. Im Gegensatz zu den Spielen in Berlin und Kiel diesmal keine Angsthasentaktik, sondern eine Offensive Ausrichtung. Mut wird belohnt. Jetzt noch ein, zwei Konter fahren und derart erste Auswärtssieg nimmt Formen an.
Zweikämpfer Burnic für Müller. Ist schon eine großartige Leistung vom GF Sport und dem Direktor Sport im Verbund mit CE und ZB solch tolle Verstärkungen geholt zu haben. 2 packen es in die Startaufstellung. Davon einer nicht fit. Grandiose Leistung. Tolle Arbeit von unserer sportlichen Leitung. Simic und Müller sind keine Verstärkungen. Bernat wie das Aprilwetter. Förster braucht Kollegen die für ihn rennen und kämpfen. Gegen die schwachen Dresdner muss dies trotzdem reichen. Holt 3 Punkte. auf geht’s
Dresden ist keine Heimmacht, in dieser Saison noch sieglos vor eigenem Publikum. Deshalb gilt es unsere Auswärtsserie zu beenden, einen Sieg einzufahren und die Position im oberen Tabellendrittel zu festigen. Nächste Woche kommt dann Lautern. Welcher Motivation bedarf es noch?
Neuerlich eine gesunde Einstellung des Trainers. Er wirkt zunehmend reifer in seinen Aussagen. Jetzt nur den Worten auch unmittelbar Taten folgen lassen. Pedrosa sollte auf der AV Position gesetzt sein. Lass in laufen über 60-70 Minuten dann Wechsel zu Jung. Franke ist ersetzbar. Beifuss und Kobald können den Job genauso gut leisten. Sieg in Dresden, erstes Auswärttor und gut ist es.
