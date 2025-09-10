KSC-Stars glänzen international: Diese beiden Spieler siegen in der Länderspielpause

Mit Dzenis Burnić und Co-Trainer Zlatan Bajramović in der Auswahl verzeichnete Bosnien-Herzegowina im ersten Länderspiel der laufenden Saison einen überlegenen Sieg von 6:0 gegen San Marino. Das schreibt der KSC auf seiner Website.
Während des Erfolgs am Samstag, 6. September, war Burnić in der Startelf aufgestellt. Bis zu seiner Auswechslung in der 73. Minute habe er intensiv an der erfolgreichen Abwehr mitgewirkt, so der Club weiter.
Zwei Siege im jeweils ersten Spiel
Anders sah es dagegen bei der Begegnung mit Österreich aus: „Im zweiten WM-Qualifikationsspiel der Länderspielpause unterlagen Burnić & Co. Österreich zu Hause mit 1:2. Die Heimniederlage verbrachte unsere Nummer 7 90 Minuten lang auf der Bank“, heißt es in der Meldung weiter.
Auch Rafael Pinto Pedrosa gab mit seiner Mannschaft Gas: Im Testspiel der deutschen U19-Junioren-Nationalmannschaft gegen Italien konnte er laut KSC durch seine starke Abwehrleistung zum 3:1-Sieg beitragen.
Bei dem Spiel am Samstag, 6. September, stand Pedros von Beginn an volle 90 Minuten auf dem Platz. Aber: „Bei der 0:1-Niederlage gegen Kroatien am Dienstag, 9. September, verzichtete Chefcoach Christian Wörns auf Pinto Pedrosa“, so der KSC.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden