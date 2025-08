Karlsruher SC – Preußen Münster live im TV und Stream: Übertragung, Termin und Anstoß

Am 1. August beginnt die 2. Bundesliga mit der Saison 2025/2026. Der Karlsruher SC tritt auch in der neuen Spielzeit wieder in der 2. Liga an und kann direkt zum Auftakt ein Heimspiel gegen Preußen Münster bestreiten. In der vergangenen Saison erreichte der KSC mit 52 Punkten den 8. Platz, während Münster mit 36 Zählern den 15. Rang belegte und somit knapp dem Relegationsplatz entkam.

Die Vorbereitungsspiele des KSC für die neue Saison verliefen insgesamt gemischt: Aus acht Testpartien konnte die Mannschaft nur drei gewinnen. Beim letzten Freundschaftsspiel gegen Drittligist SSV Ulm kam es nur zu einem Unentschieden. Am 1. Spieltag hat die Mannschaft unter Trainer Christian Eichner nun wieder die Chance, als Sieger vor heimischem Publikum vom Platz zu gehen.

Wann findet das Auftaktspiel des KSC in der 2. Bundesliga statt? Wo gibt es die Partie im TV und Stream zu sehen und wie steht es um die Bilanz der beiden Teams? Hier in diesem Artikel finden Sie die Antworten auf alle Fragen zur Begegnung zwischen Karlsruhe und Münster.

Karlsruher SC - Preußen Münster in der Saison 25/26: Termin und Uhrzeit des Spiels

Der Spielplan der 2. Bundesliga sieht vor, dass der KSC zum Auftakt der Saison 2025/2026 Preußen Münster empfängt. Die Partie findet am Samstag, dem 2. August 2025, statt und wird um 13 Uhr im BBBank Wildpark in Karlsruhe angepfiffen.

KSC vs. Münster live im TV und Stream sehen: Übertragung der 2. Bundesliga

Wie schon in den vergangenen Jahren hat sich der Pay-TV-Anbieter Sky erneut die Rechte für die Übertragung aller 306 Partien der 2. Bundesliga gesichert. Allerdings gibt es eine Neuerung bei der Ausstrahlung des Samstags-Topspiels: Ab dieser Saison werden die Spiele an den ersten 33 Spieltagen auch beim Free-TV-Sender RTL zu sehen sein. Das Duell zwischen dem Karlsruher SC und Preußen Münster wird hingegen exklusiv auf Sky übertragen. Dort ist das Spiel entweder über das traditionelle Sky-Sportpaket im Fernsehen oder per Stream über Sky Go verfügbar. Das Sky-Sportpaket kann ab 20 Euro pro Monat abonniert werden, wobei der Preis je nach Laufzeit und Zusatzoptionen variiert. Außerdem kann die Partie in bestimmten Bars und Kneipen in Karlsruhe verfolgt werden, die im Besitz der entsprechenden Übertragungsrechte sind.

Alle wichtigen Details rund um das Spiel zwischen dem KSC und Münster erfahren Sie hier im kompakten Überblick:

Spiel: Karlsruher SC – Preußen Münster, 2. Liga, 1. Spieltag

Datum: Samstag, 2. August 2025

Uhrzeit: Anpfiff um 13 Uhr

Ort: BBBank Wildpark, Karlsruhe

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky

Karlsruher SC gegen Preußen Münster: Bilanz der beiden Teams

Die beiden Vereine gehörten 1963/64 zu den Gründungsmitgliedern der Bundesliga und sind sich laut bundesliga.com seitdem in zwölf offiziellen Begegnungen gegenübergestanden. In diesen zwölf Spielen konnten die Karlsruher sieben Siege verbuchen, während Münster nur einen Erfolg für sich verbuchte – ein 2:1-Sieg im April 2013 in der 3. Liga.

Im Wildparkstadion gelang es den Gästen aus Münster bisher nicht, einen Sieg zu erringen. Das 1:1-Unentschieden in der vergangenen Saison war der erste Punktgewinn für den SC Münster in Karlsruhe nach fünf Niederlagen. Der letzte Heimsieg der Karlsruher gegen Münster fand im Dezember 2018 statt, als sie mit 5:0 in der 3. Liga triumphierten. In dem Spiel stach besonders Marc Lorenz als Torschütze hervor. Lorenz spielte von 2017 bis 2022 für den KSC und trug 2019 maßgeblich zum Aufstieg des Vereins in die 2. Bundesliga bei.

In der letzten Saison trafen Karlsruhe und Münster erstmals wieder in der 2. Bundesliga aufeinander. Beide Partien endeten mit einem 1:1-Unentschieden, wobei der KSC jeweils zuerst in Führung ging.