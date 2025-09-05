KSC-Fans aufgepasst: Neuer Fantalk startet am Mittwoch in Malsch

Ab 19 Uhr diskutieren Burkhard Reich und Edgar Schmitt gemeinsam mit ihren Gästen Rainer Schütterle, Gunther Metz, Michael Wittwer und Roland Schmider. Das historische Spiel vom 02. November 1993 wird in voller Länge mit Originalkommentar gezeigt.

Tickets und Einlass

Die Tickets sind für 18,94 Euro im Online-Ticketshop erhältlich. Die Teilnehmerzahl ist auf 150 Gäste begrenzt, Sitz- und Stehplätze sind frei wählbar. Der Einlass beginnt um 18 Uhr.