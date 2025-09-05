Logo ka-news.de
KSC-Legenden erinnern an Valencia 1993: Neue Fan-Reihe startet in Malsch

KSC-Fans aufgepasst: Neuer Fantalk startet am Mittwoch in Malsch

Am Mittwoch, 10. September, startet im Sportpark Malsch eine neue Fan-Reihe des KSC: „Emotionen. Tore. Anekdoten – Der KSC-Fantalk mit Allstars & Legenden“. Im Mittelpunkt des Abends steht das Viertelfinalspiel im UEFA-Cup 1993 gegen den FC Valencia.
Von Katharina Peifer
    Fans aus Karlsruhe stehen im Gästeblock.
    Fans aus Karlsruhe stehen im Gästeblock. Foto: Friso Gentsch , dpa (Symbolbild)

    Ab 19 Uhr diskutieren Burkhard Reich und Edgar Schmitt gemeinsam mit ihren Gästen Rainer Schütterle, Gunther Metz, Michael Wittwer und Roland Schmider. Das historische Spiel vom 02. November 1993 wird in voller Länge mit Originalkommentar gezeigt.

    Tickets und Einlass

    Die Tickets sind für 18,94 Euro im Online-Ticketshop erhältlich. Die Teilnehmerzahl ist auf 150 Gäste begrenzt, Sitz- und Stehplätze sind frei wählbar. Der Einlass beginnt um 18 Uhr.

