KSC vs. Eintracht Braunschweig heute live im TV und Stream: Läuft das Spiel auch im Free-TV?

Am 1. August war für alle Fans der 2. Bundesliga das Ende der Durststrecke erreicht: Mit dem Duell zwischen Schalke und Hertha (2:1) ging es endlich in die neue Runde.

Am dritten Spieltag steht die Begegnung zwischen dem Karlsruher SC und Eintracht Braunschweig an. Der KSC ist vor dem Spiel ungeschlagen und hat aus den ersten beiden Partien vier Punkte geholt (ein Sieg, ein Unentschieden). Die Badener sind zu Hause seit fast einem halben Jahr unbesiegt. Allerdings war die letzte Heimniederlage gegen Eintracht Braunschweig. Die Eintracht hat einen starken Saisonstart hingelegt und aus zwei Spielen sechs Punkte geholt.

Karlsruher SC vs. Eintracht Braunschweig heute in der 2. Bundesliga 25/26: Termin und Uhrzeit des Spiels

Der Spielplan der 2. Liga enthüllt es: Das Match zwischen dem KSC und Eintracht Braunschweig steigt am Samstag, 23. August 2025. Anpfiff ist um 13 Uhr im Wildparkstadion – das ist die Heimspielstätte der Badener. Durch einen Sponsoren-Vertrag heißt die Arena offiziell „BBBank Wildpark“. Sie ist der Mittelpunkt einer Anlage aus mehreren Sport- und Übungsplätzen, einer Tennisanlage und weiterer Sportstätten im Karlsruher Hardtwald. Gut 33.000 Zuschauer haben dort Platz.

KSC gegen Eintracht Braunschweig live im TV und Stream: Übertragung der 2. Bundesliga heute

Auch in der Saison 2025/26 zeigt Sky sämtliche Partien der 2. Bundesliga live. Die Spiele sind entweder klassisch über das Sky Sport-Paket im Fernsehen oder flexibel per Stream über Sky Go abrufbar. Das Sky Sport-Paket ist ab 20 Euro monatlich erhältlich (Stand: August 2025).

Zusätzlich haben sich ab der Saison 2025/26 auch Sender wie RTL, Sat.1, ARD, ZDF und Sport1 umfangreiche TV-Übertragungsrechte an der Bundesliga und 2. Bundesliga gesichert. Dazu zählt unter anderem das Samstagabendspiel der 2. Liga, das live bei RTL ausgestrahlt wird, sowie diverse Highlight-Formate und Zusammenfassungen auf Plattformen wie RTL+, ZDF und ARD. Die Begegnung zwischen dem KSC und Eintracht Braunschweig ist demnach ausschließlich über kostenpflichtige Angebote zu verfolgen. Es sei denn, man geht in eine der vielen Karlsruher Kneipen, die Sky anbieten. Dann zahlt man dann nur das Bier.

Für Ihren Überblick – hier kommen alle Informationen zur Begegnung zwischen Karlsruhe und Braunschweig:

Spiel : KSC gegen Eintracht Braunschweig, 3. Spieltag der 2. Bundesliga, Spielzeit 2025/2026

Datum : Samstag, 23. August 2025

Uhrzeit : 13 Uhr

Ort : BBBank Wildpark, Karslsruhe

Übertragung im Free-TV : ---

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Livestream: WOW

Die Bilanz zwischen Karlsruher SC und Eintracht Braunschweig

Insgesamt trafen die beiden Mannschaften bislang 49-mal in Pflichtspielen aufeinander – und die Bilanz könnte ausgeglichener kaum sein: Braunschweig gewann 19-mal, Karlsruhe 18-mal, während folglich zwölf Partien mit einem Unentschieden endeten. Auch das Torverhältnis ist mit 66:73 aus Sicht des KSC relativ knapp. In der 2. Bundesliga zeigt sich Karlsruhe leicht im Vorteil: Hier gewann der KSC elf Spiele, Braunschweig acht, bei sieben Remis. In der Bundesliga hingegen hatte Eintracht Braunschweig die Nase vorn, mit elf Siegen gegenüber sechs Erfolgen des KSC. Zwei Begegnungen in der 3. Liga endeten jeweils mit einem Remis, und auch in der Oberliga-Endrunde konnte Karlsruhe einmal gewinnen (Quelle: fussballdaten.de).