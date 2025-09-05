Karlsruher SC - 1. FC Nürnberg live im TV und Stream: Läuft das Spiel auch im Free-TV?

Die Zweite Bundesliga ist in vollem Gange. An der Tabellenspitze steht aktuell Hannover 96, gefolgt von Elversberg auf Rang zwei. Dahinter reiht sich der FC Schalke 04 auf Platz drei ein. Der Karlsruher SC liegt nach den ersten Spieltagen auf dem vierten Platz. Am Tabellenende findet sich der 1. FC Nürnberg, der bisher nur einen Punkt sammeln konnte.

Beim Karlsruher SC blieb der Deadline Day ohne Bewegung. Cheftrainer Christian Eichner und der Sportmanager stehen in engem Kontakt bezüglich der Kaderplanung. Ein möglicher Wechsel von Fabian Schleusener zum SSV Ulm scheiterte, sodass der Stürmer in Karlsruhe bleibt. Die wesentlichen Transferaktivitäten hatte der Verein zuvor bereits abgeschlossen: Insgesamt kamen acht Neuzugänge, darunter Leon Opitz von Werder Bremen auf Leihbasis mit Kaufoption. Auf der Abgabeseite verließ unter anderem Torhüter Max Weiß den Klub.

Der 1. FC Nürnberg hat im Sommer seinen Kader stark umgebaut: 19 Abgänge und 17 Neuzugänge ergeben insgesamt 36 Transfers. Viele Talente kamen per Leihe, Kaufoptionen gibt es kaum. Zwar wurde mit Finn Ole Becker ein erfahrener Mittelfeldspieler verpflichtet, doch gleichzeitig verließ Caspar Jander den Klub. Im Sturm soll Adriano Grimaldi die Torflaute beenden. In der aktuellen Saison 2025/26 wird es nun das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams geben.

Wer überträgt das KSC-Spiel am Samstag der 2. Bundesliga? Gibt es eine Übertragung der Partie zwischen Karlsruhe und Nürnberg im Free-TV? Und was sagt die Spielbilanz der beiden Teams? Antworten auf diese Fragen und alle weiteren Infos rund um das Spiel gibt es hier.

Karlsruhe gegen Nürnberg: Termin und Uhrzeit des Spiels

Ein Blick in den Spielplan der 2. Liga verrät, wann das Spiel stattfinden wird. Am 5. Spieltag trifft der Karlsruher SC auf den 1. FC Nürnberg. Die Begegnung findet am 13. September 2025 statt. Der Anstoß ist für 13 Uhr angesetzt und gespielt wird im Wildparkstadion in Karlsruhe. Das Stadion ist seit vielen Jahrzehnten die feste Heimat des KSC. Es wurde 1955 eröffnet und wurde in den vergangenen Jahren umfangreich modernisiert. Heute bietet die Arena Platz für rund 34.000 Zuschauer.

KSC gegen 1.FCN im TV und Stream: Infos zur Übertragung

Die Übertragung der 2. Bundesliga in der Saison 2025/26 liegt erneut in den Händen von Sky, wo alle Spiele live zu sehen sind. Entweder im Fernsehen über das Sportpaket oder online per Sky Go und den Streamingdienst WOW. Im Free-TV werden nur ausgewählte Begegnungen gezeigt. Das Samstagabendspiel läuft bei RTL und ist zusätzlich bei RTL+ abrufbar. ARD und ZDF berichten in Zusammenfassungen, die ARD am Freitag-, Samstag- und Sonntagabend, das ZDF am Samstagabend. Ergänzend zeigt Sport1 am Sonntagmorgen Höhepunkte der Freitags- und Samstagsspiele.

Die Partie zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Nürnberg wird nicht im Free-TV übertragen. Sie ist ausschließlich bei Sky zu sehen, entweder als Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 2 oder in der Konferenz auf Sky Sport. Auch über WOW ist die Begegnung live im Stream abrufbar. Es besteht zudem die Möglichkeit, die Spiele in den lokalen Kneipen in Karlsruhe zu sehen.

Hier der Überblick zum Spiel am Samstag:

Datum : Samstag, 13.9.25

Uhrzeit : Anpfiff um 13 Uhr

Ort : BBBank Wildpark, Karlsruhe

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV : Sky Sport Bundesliga

Übertragung im Live-Stream : WOW

Die Bilanz der Teams: Karlsruhe gegen Nürnberg in der 2. Bundesliga

In der Saison 2022/23 trafen der Karlsruher SC und der 1. FC Nürnberg laut fussballdaten zweimal aufeinander. Karlsruhe gewann eine Partie, das zweite Spiel endete unentschieden. In der darauffolgenden Spielzeit konnte der KSC beide Begegnungen für sich entscheiden. In der Saison 2024/25 gab es zwei direkte Duelle, von denen jeweils eine Mannschaft einen Sieg verbuchen konnte. In der aktuellen Saison 2025/26 steht nun das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams bevor. Der KSC liegt derzeit auf dem 4. Tabellenplatz, während der 1. FC Nürnberg den letzten Platz belegt.