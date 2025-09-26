KSC - Magdeburg live im TV oder Stream: Läuft das Spiel auch im Free-TV?

Der Karlsruher SC ist mit einem durchwachsenen, aber insgesamt gelungenen Start in die aktuelle Saison gestartet. Ein Blick auf die Vereinsgeschichte zeigt, dass der Verein sich schon seit einigen Jahren stabil in der Zweiten Bundesliga hält. Die ersten Spieltage dieser Saison hat die Mannschaft rund um Trainer Christian Eichner recht solide gemeistert. Von den letzten fünf Ligaspielen konnten die Jungs aus Karlsruhe zwei für sich entscheiden, und zwar gegen die Konkurrenten aus Nürnberg und Braunschweig. Die Matches gegen Düsseldorf und Hertha waren ausgeglichen und endeten dementsprechend unentschieden. Lediglich gegen Kiel musste der KSC im letzten Spiel eine harte 3:0-Niederlage hinnehmen. Nach den ersten Spieltagen befindet sich der Karlsruher SC auf dem siebten Platz der Tabelle.

Im Gegensatz zum KSC mischt der 1. FC Magdeburg noch nicht ganz so lange in der zweiten Liga mit. Der Aufstieg gelang den Magdeburgern in der Saison 2022/23, doch der Einstieg in die aktuelle Saison lief für das Team um den vergleichsweise neuen Cheftrainer Markus Fiedler eher holprig. In den letzten fünf Partien konnte die Mannschaft lediglich gegen Dynamo Dresden einen 2:1-Sieg erzielen. Die Spiele gegen die Konkurrenten Schalke 04, Arminia Bielefeld, Greuther Fürth und Hannover 96 hat der FCM hingegen verloren.

Am siebten Spieltag treffen der Karlsruher SC und der 1. FC Magdeburg aufeinander. Wann findet das Match statt? Wo wird die Partie übertragen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen zum Spiel finden Sie hier.

Karlsruher SC gegen den 1. FC Magdeburg: Termin und Uhrzeit des Spiels

Die Partie zwischen Karlsruhe und Magdeburg wird am Samstag, dem 27. September 2025, ausgetragen. Anstoß ist mittags um 13 Uhr im BBBank Wildpark in Karlsruhe. Das Stadion hat etwas mehr als 32.000 Zuschauerplätze.

Karlsruhe vs. Magdeburg live im TV und Stream: Übertragung der 2. Bundesliga

Die Übertragungsrechte für die 2. Bundesliga liegen in dieser Saison überwiegend bei Sky. Zusätzlich haben sich auch die Free-TV-Sender RTL und Sat.1 die Rechte an ausgewählten Spielen gesichert. Die Partie zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Magdeburg wird jedoch ausschließlich im Pay-TV übertragen. Die Live-Übertragung erfolgt über den Sender Sky.

Alternativ kann das Spiel auch per Livestream über Sky Go oder den Streamingdienst WOW verfolgt werden. Im Free-TV ist lediglich eine Zusammenfassung der Begegnung in der ARD zu sehen. Für die Nutzung der Sky-Angebote fallen Kosten an. Das Sky Sport Paket ist derzeit ab 25 Euro pro Monat erhältlich.

In Karlsruhe bieten außerdem verschiedene Kneipen die Möglichkeit an, das Spiel live zu verfolgen.

Alle wichtigen Informationen zum Spiel finden Sie hier noch einmal auf einen Blick:

Spiel : Karlsruher SC gegen 1. FC Magdeburg, 2. Liga, 7. Spieltag

Datum: Samstag, 27. September 2025

Uhrzeit: Anpfiff um 13 Uhr

Ort: BBBank Wildpark, Karlsruhe

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky

KSC gegen FCM: Bilanz beider Teams

Laut der Seite fußballdaten.de sind sich die beiden Teams erst neunmal auf dem Rasen begegnet. Von den absolvierten Spielen gingen drei unentschieden aus, drei entschied der KSC für sich und drei Partien gewann Magdeburg. Ein weiterer Faktor, um für das Spiel am 27. September eine Favoritenrolle auszumachen, ist der Kaderwert der jeweiligen Teams. Der KSC ist aktuell etwa 22,08 Millionen Euro wert. Der Wert des FC Magdeburgs beträgt circa 27,45 Millionen Euro. Sowohl die Spielergebnisse als auch der Kaderwert der beiden Teams sind mehr oder weniger gleich, demnach könnten sich die Gegner auf Augenhöhe begegnen.