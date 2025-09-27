Karlsruher SC: Wer ist der jüngste KSC-Spieler aller Zeiten – und wer der älteste?

Für den Karlsruher SC sind schon einige Starspieler aufgelaufen, die es zu Legendenstatus gebracht haben. Teils in einem hohen Fußballeralter. Über die Jahrzehnte – und vielleicht gerade auch über die letzten Jahre – hat sich der KSC auch einen Ruf als Talentschmiede erarbeitet. Der Trend zeigt: Zuletzt schafften viele Talente im KSC-Trikot den Sprung in den Profifußball. Doch wer ist der Rekordhalter, wenn es um den jüngsten Spieler des Karlsruher SC aller Zeiten geht? Und wer war der älteste Spieler des KSC, der jemals auf dem Rasen stand? Wir haben in den Geschichtsbüchern geblättert.

Karlsruher SC: Jüngster Spieler ist noch immer im Kader

Mit Rafael Pinto Pedrosa hat der Karlsruher SC derzeit ein Juwel in den eigenen Reihen. Am 13. September 2024 feierte der gebürtige Pforzheimer sein Profi-Debüt – im zarten Alter von 16 Jahren, elf Monaten und 14 Tagen. Der jüngste KSC-Spieler aller Zeiten ist Pedrosa damit allerdings nicht, es gab noch einen jüngeren: Efe Kaan Sihlaroglu stand mit 16 Jahren, vier Monaten und 19 Tagen im KSC-Trikot auf dem Rasen, wie transfermarkt.de zu entnehmen ist.

Sihlaroglu wurde in Mannheim geboren und wechselte 2016 aus der Jugendabteilung des 1. FC Kaiserslautern in die KSC-Jugend. Am 27. November 2021 feierte der zentrale Mittelfeldspieler dann sein Debüt für die Profimannschaft des Karlsruher SC. Auch das geht aus Daten von transfermarkt.de hervor. Durchsetzen konnte sich der Deutsch-Türke, der sechs Länderspiele für die türkische U17-Nationalmannschaft absolvierte, in der Folge nicht. Sein Debütspiel ist bislang sein einziges geblieben. Das liegt vor allem an Verletzungen, die Sihlaroglu, der noch immer beim KSC unter Vertrag steht, zurückwarfen. Derzeit kann er nach einer Knie-Operation nicht mit dem Team trainieren.

Die fünf jüngsten KSC-Spieler aller Zeiten in der Übersicht:

Spieler Alter bei KSC-Debüt Datum des Debüts Efe Kaan Sihlaroglu 16 Jahre, 4 Monate, 19 Tage 27.11.2021 Rafael Pinto Pedrosa 16 Jahre, 11 Monate, 14 Tage 13.09.2024 Matthias Zimmermann 17 Jahre, 5 Monate, 20 Tage 06.12.2009 Kevin Akpoguma 17 Jahre, 6 Monate, 22 Tage 10.11.2012 Malik Karaahmet 17 Jahre, 7 Monate, 4 Tage 22.08.2017

Ältester Spieler des Karlsruher SC stand im Tor

Wer den ältesten KSC-Spieler aller Zeiten herausfinden möchte, muss in den Geschichtsbüchern deutlich weiter zurückblättern. Rekordhalter diesbezüglich ist laut der Website des Karlsruher SC Rudolf Wimmer. Der ehemalige Torwart war 1969 von den Kickers Offenbach nach Karlsruhe gewechselt – und blieb bis zu seinem Karriereende 1983. Für den KSC absolvierte Wimmer laut transfermarkt.de 334 Pflichtspiele. Zum letzten Mal stand er am 28. Mai 1983 zwischen den Pfosten – im Alter von 39 Jahren, vier Monaten und acht Tagen. Ein Rekord, denn älter war kein Spieler, der das KSC-Trikot trug. Am 20. Januar 2024 feierte Wimmer seinen 80. Geburtstag.

Genau 40 Jahre nach dem letzten Spiel von Wimmer absolvierte Daniel Gordon sein letztes Pflichtspiel für den Karlsruher SC. Der Deutsch-Jamaikaner war mit 38 Jahren, vier Monaten und 12 Tagen nicht viel jünger. Nach Gordons Karriereende verkündete der Klub, dass der Ex-Spieler einen Posten als Co-Trainer bei der zweiten Mannschaft des KSC übernimmt.

Die fünf ältesten KSC-Spieler aller Zeiten auf einen Blick:

Spieler Alter beim letzten KSC-Spiel Datum der Partie Rudolf Wimmer 39 Jahre, 4 Monate, 8 Tage 28.05.1983 Bernhard Trares 38 Jahre, 9 Monate, 5 Tage 23.05.2004 Guido Buchwald 38 Jahre, 4 Monate, 24 Tage 17.06.1999 Daniel Gordon 38 Jahre, 4 Monate, 12 Tage 28.05.2023 Holger Gehrke 37 Jahre, 11 Monate, 22 Tage 13.08.1998

Auch interessant: Der teuerste Spieler des Karlsruher SC ist ebenfalls noch jung. Außerdem gehört der KSC zu den ältesten Profi-Vereinen in Baden-Württemberg und liegt in der Mitglieder-Tabelle der 2. Bundesliga im guten Mittelfeld.