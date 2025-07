Karlsruher SC: Laufleistung bis Chancenverwertung – die interessantesten Statistiken der Saison 2024/25

Die Saison 2024/25 endete für den Karlsruher SC in der 2. Bundesliga mit einem beachtlichen 8. Tabellenplatz. Letztlich trennten den KSC nur sechs Punkte vom Relegationsplatz, der eine Chance auf den Aufstieg in die Bundesliga bedeutet hätte – und sieben Punkte auf einen direkten Aufstiegsplatz. Doch wo lagen die Stärken des Teams und in welchen Bereichen ist noch Luft nach oben? Die Saison 2024/25 des Karlsruher SC in Zahlen.

Karlsruher SC: Saisonstatistik 2024/25 – Tore und Gegentore

57 Tore, 55 Gegentore. Die Tordifferenz des Karlsruher SC, die der offiziellen Abschlusstabelle der 2. Bundesliga zu entnehmen ist, ist in der Spielzeit 2024/25 leicht positiv. In diesem Zuge wirken die 52 Punkte, die durch 14 Siege, zehn Remis und zehn Niederlagen zustande kommen, wie eine gute Ausbeute.

Im Durchschnitt hat der Karlsruher SC 1,62 Gegentore pro Spiel kassiert. Das geht aus einer Statistik des kicker hervor, die sich auf Zahlen des Datendienstleisters Opta stützt. Der Ligadurchschnitt liegt mit 1,51 Toren leicht darunter. Dafür war die Offensive der Karlsruher überdurchschnittlich gut. Der KSC erzielte 1,68 Tore pro Partie.

Die Chancenverwertung des KSC kann sich sehen lassen, wie durch eine moderne Analyse klar wird. Der Wert der xGoals (Expected Goals) lag über die Saison hinweg bei 1,40 Toren. Er soll angeben, wie viele Tore im Spiel bei den jeweiligen Chancen erwartet werden können, wie bei bundesliga.de erklärt wird. Der Karlsruher SC hat demnach mehr Tore erzielt als erwartet, die Chancen also im Schnitt gut genutzt. Ein Eindruck, der sich durch die Torschussstatistik festigt. Der KSC brauchte für seine 1,68 Tore pro Spiel im Schnitt 12,79 Torschüsse. Der Ligaschnitt liegt für eine Mannschaft bei 13,53 Torschüssen pro Partie.

Spiele : 34

Tore : 57 (1,68 pro Spiel)

Gegentore : 55 (1,62 pro Spiel)

xGoals : 1,40 pro Spiel

Torschüsse : 12,79 pro Spiel

KSC-Spieler der Saison – wer war der Leistungsträger?

Bei einem Blick auf die Statistiken drängt sich hier ein Spieler auf: Marvin Wanitzek. Der KSC-Kapitän war mit 13 Treffern der beste Torschütze der Karlsruher und mit 28 Scorerpunkten auch der beste Scorer. Er zog im Mittelfeld die Fäden und erhielt mit einer Durchschnittsnote von 2,68 vom kicker auch die beste Bewertung der Spieler seines Teams.

Ebenfalls beeindruckend: Wanitzek verpasst keine einzige Spielminute. Er stand die kompletten 3360 Minuten der Saison für den KSC auf dem Rasen, wie bei transfermarkt.de nachzulesen ist. Auf diesen Wert kommt nur ein anderer KSC-Spieler: Torwart Max Weiß.

In Karlsruhe ist Wanitzek längst Publikumsliebling. Die KSC-Fans werden sich daher über die frohe Kunde gefreut haben, die kurz vor dem letzten Spieltag der Saison 2024/25 vom Klub verkündet wurde: „Unser Fußballgott bleibt!“, schrieb der KSC bei Instagram. Auf der Vereinswebsite ist dazu zu lesen: „Kapitän Marvin Wanitzek hat seinen Vertrag vorzeitig langfristig verlängert und bleibt trotz diverser Angebote seinem KSC treu.“

Laufleistung und Zweikampfwerte des KSC in der Saison 2024/25

Der Einsatz stimmte beim Karlsruher SC, das zeigt auch die Statistik. Im Schnitt liefen die KSC-Spieler in einer Partie zusammen 115,37 Kilometer, wie aus den kicker-Daten hervorgeht. Der Durchschnitt der 2. Bundesliga liegt mit 114,88 Kilometern knapp unter diesem Wert.

Allerdings führten die Karlsruher nicht so viele Zweikämpfe wie der Großteil der anderen Teams. Der KSC kommt auf 89 Zweikämpfe pro Partie (51 Prozent davon siegreich), während der Ligaschnitt bei 96 liegt. In der Luft waren die Spieler des Karlsruher SC mit 30 Zweikämpfen pro Spiel (52 Prozent davon gewonnen) allerdings überdurchschnittlich fleißig. Der Schnitt liegt bei 28 pro Partie.

Laufleistung : 115,37 Kilometer pro Spiel (Teamwert)

Zweikämpfe : 89 pro Spiel

Zweikampfquote : 51 Prozent

KSC-Statistik 2024/25: Ballbesitz, Passgenauigkeit, Ecken und Abseits

Im Schnitt hatte der Karlsruher SC den Ball etwas weniger als der Gegner. Bei einem Ballbesitz von 49 Prozent ist dieser Wert aber fast ausgeglichen. In einer Partie spielten die KSC-Kicker durchschnittlich 416 Pässe, was ebenfalls einen durchschnittlichen Wert darstellt (Ligadurchschnitt: 417 Pässe). 80 Prozent der Zuspiele kamen an. Eine Passgenauigkeit, die dem genauen Durchschnittswert der Zweitligamannschaften entspricht.

In einer Partie erspielte sich der Karlsruher SC im Durchschnitt 5,09 Ecken. Der Ligaschnitt liegt bei 5,19 Eckbällen pro Spiel. Auffällig ist, dass die KSC-Spieler seltener in eine Abseitsfalle tappten als die Akteure manch anderer Teams. In einem Spiel wurde im Durchschnitt 1,38-mal Abseits gegen den KSC gepfiffen. Ligaweit gab es durchschnittlich 1,60 Abseitspfiffe pro Spiel und Mannschaft.

Ballbesitz : 49 Prozent

Pässe : 416 pro Spiel

Passgenauigkeit : 80 Prozent

Ecken : 5,09 pro Spiel

Abseits : 1,38 pro Spiel

Übrigens: Der Karlsruher SC hatte auch eines der jüngsten Teams der Liga.