KSC-Spieler und Ex-FCK-Leihe Robin Bormuth im Interview: "Spiel ist für mich nicht so besonders"

Nach seiner Rückkehr in den Wildpark wurde Robin Bormuth sofort Stammspieler. Der 27 Jahre alte Innenverteidiger stand in jeder Partie in der Startelf. Insgesamt war er 447 Minuten in Liga zwei dabei. KSC Cheftrainer Christian Eichner ist mit Bormuths Leistung "absolut zufrieden". "Robin ist ein Verteidiger durch und durch. Er hat seine absoluten Stärken in der Defensivarbeit. Wir sind froh, dass er wieder bei uns ist." Mit Bormuth, der zuvor als Leihe bei den "Roten Teufel" spielte, sprach Peter Putzing.