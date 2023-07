Karlsruhe vor 51 Minuten

Zum Ende der Spielerkarriere: KSC-Veteran Daniel Gordon im Interview

Am 30. Juni endet Daniel Gordons Lizenzspielervertrag beim KSC. Damit geht eine großartige Karriere offiziell zu Ende. Was macht der kopfballstarke Defensivspezialist nun? Sind seine Pläne in Erfüllung gegangen? Darüber sprach Peter Putzing mit "Gordi."