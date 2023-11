Einer, der damals am Rande der Partie aktiv war - steht beim Zweitligaspiel des KSC gegen Paderborn erneut am Spielfeldrand: Lukas Kwasniok. Der Trainer des SC Paderborn. Er war an diesem magischen Abend – Balljunge. „Luki“, wie ihn alle riefen, war 12 Jahre alt, spielte in der KSC Jugend und durfte mit seinen Teamkollegen als Balljunge ran. SCP-Coach Kwasniok erinnert sich noch genau an den legendären Europapokal-Abend und erzählt: „In der Fernseh-Übertragung sieht man am Ende, bei den Spielerinterviews, ein paar Kinder durchs Bild hüpfen. Eines davon war ich." Kwasniok schwärmt noch immer von den magischen Europapokalnächten im Wildpark. „Es waren ereignisreiche Tage, die zwischen dem KSC und meiner Wenigkeit eine Liebe entfacht haben."