Simone Rapp wie Budu Zivzivadze wollen weg. Zivzivadze wird von einem Verein aus dem nichteuropäischen Ausland, umworben. Der sei angeblich bereit, eine Ablöse im hohen sechsstelligen Bereich zu bezahlen. Rapp, Vertrag bis 2024, ist für Gespräche mit Vereinen freigestellt. Der 30-Jährige wechselt wohl zu Xamax Neuchâtel.

Für den Angriff stehen nur noch Fabian Schleusener und Stefano Marino als echte Stürmer und die Offensivallrounder Lars Stindl, Kelvin Arase und Tim Rossmann zur Verfügung. Daher müssen neue Stürmer her.

Ganz oben auf der Favoritenliste des Karlsruher SC: VfB-Spieler Juan Perea könnte auf Leihbasis kommen, denn der 180 Zentimeter große Angreifer steht bei den Schwaben noch bis 2026 unter Vertrag. Der VfB hat für Perea stolze 2,5 Millionen Euro Ablöse an dessen griechischen Ex-Club PAS Ioannina überwiesen. Vergangene Spielrunde kam er beim VfB in der Bundesliga auf 16 Einsätze. Dreimal stand er in der Startelf, insgesamt waren es in der kompletten Saison 407 Minuten, dabei erzielte er einen Treffer.