Fußballer aus Karlsruhe: Diese Profis und Legenden kommen aus Karlsruhe

In und um Karlsruhe hat der Fußball Tradition. Das zeigt unter anderem, dass der Karlsruher FV einer der ältesten Vereine Deutschlands und der Karlsruher SC einer der ältesten Klubs Baden-Württembergs ist. Eine Aussage über die Tradition trifft auch die Zahl der Fußballer aus Karlsruhe. Viele Kicker, die in Karlsruhe geboren und/oder aufgewachsen sind, haben es zu Profis geschafft. Wir werfen einen Blick auf die bekanntesten Fußball-Profis und -Legenden aus der Stadt.
Die bekanntesten Fußballer aus Karlsruhe
Einer der bekanntesten Fußballer aus Karlsruhe spielte auf der Position des Torwarts – und wurde während seiner Welt-Karriere auch „der Titan“ genannt. Oliver Kahn wurde am 25. Juni 1969 in Karlsruhe geboren. Mit sechs Jahren trat der Sohn des früheren KSC-Spielers Rolf Kahn der Jugendabteilung des Karlsruher SC bei, wie bei transfermarkt.de nachzulesen ist. In Karlsruhe blieb Kahn demnach bis 1994, dann folgte der Wechsel zum FC Bayern München.
Von Karlsruhe nach München – diesen Weg schlug auch eine andere Fußballlegende aus Karlsruhe ein. Mehmet Scholl wechselte zwei Jahre vor Kahn in die bayerische Landeshauptstadt. Bierhoff ist ebenfalls Teil der Kahn-Scholl-Generation. Er erblickte am 1. Mai 1968 das Licht der Welt – ebenfalls in Karlsruhe. Mit seiner Familie wuchs Bierhoff aber in Essen und Düren auf. In der Jugend kickte er laut Daten von transfermarkt.de bei Schwarz-Weiß Essen und Bayer Uerdingen. Beim Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach wurde Bierhoff in der Folge zum Weltstar. Nach seiner erfolgreichen Karriere arbeitete der Karlsruher für den Deutschen Fußball-Bund (DFB). Er stieg vom Teammanager der deutschen Nationalmannschaft bis zum Geschäftsführer auf. Ende 2022 schied er aus dem Amt aus.
Zu den bekanntesten Fußballern aus Karlsruhe, die ihre Spielerkarriere bereits beendet haben, zählen die folgenden.
- Oliver Bierhoff: geboren in Karlsruhe 1968, Europameister als Spieler (1996), Weltmeister als Teammanager (2014)
- Oliver Kahn: geboren in Karlsruhe 1969, dreimaliger Welttorhüter (1999, 2001, 2002), Champions-League-Sieger mit dem FC Bayern (2001), Europameister (1996)
- Mehmet Scholl: geboren in Karlsruhe 1970, Champions-League-Sieger mit dem FC Bayern (2001), Europameister (1996)
- Dennis Aogo: geboren in Karlsruhe 1987, deutscher Nationalspieler
- Christian Eichner: geboren in Sinsheim 1982, kam als Jugendlicher nach Karlsruhe, Spieler und heutiger Trainer des Karlsruher SC
- Sebastian Freis: geboren in Karlsruhe 1985, deutscher Zweitligameister mit dem Karlsruher SC (2007), deutscher U21-Nationalspieler
- Lukas Kwasniok: geboren in Gliwice (Polen) 1981, aufgewachsen in Karlsruhe, Jugendspieler des Karlsruher SC, heute Trainer des SC Paderborn
- Lars Stindl: geboren in Speyer 1988, ging in Karlsruhe aufs Gymnasium, Jugendspieler des Karlsruher SC, 84 Pflichtspiele für den KSC, 11-maliger deutscher Nationalspieler
- Michael Sternkopf: geboren in Karlsruhe 1970, 38 Pflichtspiele für den KSC, 111 Pflichtspiele für den FC Bayern
- Alexander Wähling: geboren in Las Palmas de Gran Canaria (Spanien) 1996, aufgewachsen in Karlsruhe, Jugendspieler und heutiger Jugendtrainer beim KSC
Aktive Fußballer aus Karlsruhe
Derzeit gibt es zahlreiche Profi-Fußballer, die entweder in Karlsruhe geboren oder dort aufgewachsen sind. Wir stellen einige von diesen kurz vor - mithilfe von Daten von transfermarkt.de.
- Matthias Zimmermann: geboren in Karlsruhe 1992, rechter Verteidiger, 51 Pflichtspiele für den KSC, aktuell bei Fortuna Düsseldorf
- Sead Kolasinac: geboren in Karlsruhe 1993, Innenverteidiger, Jugendspieler beim KSC, aktuell bei Atalanta Bergamo
- Marco Pasalic: geboren in Karlsruhe 2000, Rechtsaußen, Jugendspieler beim Karlsruher SC, aktuell bei Orlando City in den USA
- Berkay Özcan: geboren in Karlsruhe 1998, zentrales Mittelfeld, Jugendspieler beim KSC, aktuell bei Caykur Rizespor in der Türkei
- Kevin Akpoguma: geboren in Neustadt an der Weinstraße 1995, aufgewachsen in Karlsruhe, Innenverteidiger, 8 Pflichtspiele für den KSC, aktuell bei der TSG Hoffenheim
- Timon Wellenreuther: geboren in Karlsruhe 1995, Torwart, Jugendspieler beim Karlsruher SC, aktuell bei Feyenoord Rotterdam
- Mathias Fetsch: geboren in Malsch 1988, aufgewachsen in Karlsruhe, Mittelstürmer, Jugendspieler beim KSC, aktuell beim SC Freiburg II
- Boubacar Barry: geboren in Conakry (Mali) 1996, aufgewachsen in Karlsruhe, Rechtsaußen, 35 Pflichtspiele für den KSC, aktuell bei den Kickers Offenbach
- Umut Kaya: geboren in Istanbul (Türkei) 1990, aufgewachsen in Karlsruhe, Torwart, verbrachte seine Karriere in der Türkei, aktuell bei Zonguldak Spor
- Nicolas Wähling: geboren in Ludwigsburg 1997, aufgewachsen in Karlsruhe, Bruder von Alexander, Oliver, Christopher und Jamie Wähling, Jugendspieler beim KSC, aktuell bei Cavalry FC in Kanada
- Oliver Wähling: geboren in Ludwigsburg 1999, Jugendspieler beim KSC, aktuell bei Blau-Weiß Linz
- Christopher Wähling: geboren in Karlsruhe 2002, Jugendspieler beim KSC, aktuell beim TSV Steinbach
- Jamie Wähling: geboren in Karlsruhe 2006, der jüngste der Wähling-Familie, Jugendspieler beim KSC, aktuell bei der TSG Hoffenheim
- Christian Ortag: geboren in Karlsruhe,1995 Torwart, Jugendspieler beim KSC, aktuell beim SSV Ulm
- Carlo Sickinger: geboren in Karlsruhe 1997, defensives Mittelfeld, aktuell beim SV Elversberg
- Sean Seitz: geboren in Karlsruhe 2002, Linksaußen, Jugendspieler beim KSC, aktuell bei Erzgebirge Aue
- Jerome Gondorf: geboren in Karlsruhe 1988, zentrales Mittelfeld, 140 Pflichtspiele für den Karlsruher SC, aktuell bei der SG Stupferich
- Stephan Mensah: geboren in Karlsruhe 2000, Stürmer, Jugendspieler beim KSC, aktuell bei den Kickers Offenbach
- Daniel Brosinski: geboren in Karlsruhe 1988, rechter Verteidiger, 27 Pflichtspiele für den KSC, aktuell bei der Fortuna Kirchfeld
- Sascha Traut: geboren in Karlsruhe 1985, rechter Verteidiger, 17 Pflichtspiele für den Karlsruher SC, aktuell bei Durlach-Aue
- Marvin Mehlem: geboren in Karlsruhe 1997, offensives Mittelfeld, 11 Pflichtspiele für den KSC, aktuell beim SC Paderborn
- Allen Junior Lambe: geboren in Karlsruhe 2008, Mittelfeld, Jugendspieler des KSC, aktuell Jugendspieler beim FC Bayern
- Etienne Borie: geboren in Karlsruhe 2006, offensives Mittelfeld, KSC-Jugendspieler, aktuell beim 1. FC Köln II
- Noah König: geboren in Karlsruhe 2003, Innenverteidiger, Jugendspieler beim Karlsruher SC, aktuell bei der TSG Hoffenheim II
- Mateo Kritzer: geboren in Karlsruhe 2006, defensives Mittelfeld, Kapitän der U19 des KSC
Fußball-Profis aus Karlsruhe mit Länderspielen
Welche Spieler aus Karlsruhe haben es in ihrer Karriere zum Nationalspieler geschafft? Es gibt einige - und längst nicht alle haben für die deutsche Nationalmannschaft gespielt. Ein Überblick, der auf Daten von transfermarkt.de beruht.
- Oliver Kahn: 86 Länderspiele für Deutschland
- Oliver Bierhoff: 70 Länderspiele für Deutschland
- Mehmet Scholl: 36 Länderspiele für Deutschland
- Sead Kolasinac: 62 Länderspiele für Bosnien und Herzegowina
- Kevin Akpoguma: 8 Länderspiele für Nigeria
- Dennis Aogo: 12 Länderspiele für Deutschland
- Marco Pasalic: 5 Länderspiele für Kroatien
- Berkay Özcan: 7 Länderspiele für die Türkei
- Asher Blut: 5 Länderspiele für Israel
- Danny Williams: 23 Länderspiele für die USA
- Kurt Ehrmann: 1 Länderspiel für Deutschland
- Emil Oberle: 5 Länderspiele für Deutschland
- Gottfried Fuchs: 6 Länderspiele für Deutschland
- Fritz Förderer: 11 Länderspiele für Deutschland
- Emil Kutterer: 8 Länderspiele für Deutschland
- Karl Wegele: 15 Länderspiele für Deutschland
- Ernst Hollstein: 6 Länderspiele für Deutschland
- Max Breunig: 9 Länderspiele für Deutschland
- Robert Neumaier: 3 Länderspiele für Deutschland
- Herbert Binkert: 12 Länderspiele für das Saarland
- August Klingler: 5 Länderspiele für Deutschland
