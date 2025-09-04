KSC verliert torreiches Testspiel gegen Hoffenheim

Die TSG 1899 Hoffenheim und der Karlsruher SC haben sich in der Länderspiel-Pause ein torreiches Testspiel-Duell geliefert. Der Fußball-Bundesligist aus dem Kraichgau behielt letztlich mit 4:2 die Oberhand.

Paul Hennrich (11. Minute), Tim Lemperle (40.), Precious Benjamin (81.) und Ihlas Bebou (89.) trafen im Dietmar-Hopp-Stadion für die Hoffenheimer. Die Tore für den Zweitligisten aus Karlsruhe erzielten Marvin Wanitzek (20.) und Niklas Behr (54.). Die Partie fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Die TSG ist mit drei von sechs möglichen Punkten in die neue Bundesliga-Saison gestartet, gewann erst überraschend in Leverkusen (2:1) und verlor dann gegen Frankfurt (1:3). Der KSC ist nach vier Zweitliga-Spieltagen noch ungeschlagen und mit acht Punkten Tabellenvierter.