Fortuna Düsseldorf - KSC live im TV oder Stream: Läuft das Spiel auch im Free-TV?

Die Fortuna Düsseldorf spielt in der Saison 25/26 in der 2. Bundesliga. Die Mannschaft rund um Trainer Daniel Thioune erspielte sich letzte Saison insgesamt 53 Punkte. Damit landete das Team auf dem sechsten Platz der Tabelle. Der Start in diese Saison verlief für die Düsseldorfer recht holprig. Von den drei bereits absolvierten Spielen der 2. Liga konnte die Fortuna nur einen Sieg für sich verbuchen und kassierte zwei Niederlagen. Der 2:1 Sieg gelang dem Team gegen die Konkurrenten aus Paderborn. Gegen Arminia musste sich Düsseldorf mit einem 5:1 geschlagen geben und gegen Hannover 96 mit einem 2:0.

Der Karlsruher SV spielt auch in dieser Saison in der zweiten Liga. Die Vereinsgeschichte zeigt, in der Saison 24/25 erkämpfte sich der KSC insgesamt 52 Punkte und erreichte damit den achten Platz der Tabelle. In die aktuelle Saison ist das Team rund um Trainer Christian Eichner sehr gut gestartet. Die ersten drei Spieltage brachten zwei Siege und ein Unentschieden mit sich. Gegen Preußen Münster erreichte der KSC einen 3:2-Sieg und die Partie gegen Braunschweig endete mit einem 2:0. Nur die Hertha BSC spielte auf Augenhöhe – das Match ging 0:0 aus.

Am 4. Spieltag treffen am vierten Spieltag die Fortuna Düsseldorf und der Karlsuher SC aufeinander. Wann findet die Partie statt? Läuft das Top-Spiel am Samstag im Free-TV? Die Antworten auf diese Fragen liefern wir Ihnen hier.

Fortuna gegen den Karlsruher SC: Termin und Uhrzeit des Spiels

Die Partie zwischen Düsseldorf und Karlsruhe findet am Samstag, dem 30. August 2025, statt. Der Anstoß erfolgt am Abend um 20.30 Uhr in der MERKUR SPIEL-ARENA in Düsseldorf. Das Stadion bietet Platz für etwa 54.600 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Düsseldorf vs. Karlsruhe live im Free-TV und Stream: Übertragung der 2. Bundesliga

Die Übertragungsrechte der zweiten Liga hat in dieser Saison grundsätzlich Sky. Aber auch die Free-TV-Sender RTL und Sat.1 haben sich die Rechte für einige Spiele gesichert. Um das Spiel Düsseldorf gegen Karlsruhe zu verfolgen, haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Zum einen können Sie die Partie im Free-TV sehen. Die Übertragung übernimmt der Sender Nitro. Zum anderen läuft das Spiel über Sky Sport im Pay-TV. Sollten Sie das Match nicht im Fernsehen verfolgen können, stehen weiterhin diverse Live-Streams zur Verfügung. Sky überträgt das Spiel via Sky Go oder WOW. RTL streamt das Match über die Plattform RTL+. Sollten Sie in Erwägung ziehen, das Event über einen Kanal von Sky zu verfolgen, achten Sie darauf, dass dabei Kosten anfallen. Das Sky Sport Paket erhalten Sie aktuell ab 25 Euro pro Monat.

Übrigens: Es gibt in Karlsruhe diverse Kneipen, die das Spiel ebenfalls zeigen.

Hier finden Sie alle Informationen zum Spiel noch einmal auf einen Blick:

Spiel : Fortuna Düsseldorf gegen Karlsruher SC, 2. Liga, 4. Spieltag

Datum: Samstag, 30. August 2025

Uhrzeit: Anpfiff um 20.30 Uhr

Ort: MERKUR SPIEL-ARENA, Düsseldorf

Übertragung im Free-TV: Nitro

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky, RTL+

Fortuna gegen den KSC: Bilanz beider Teams

Laut der Seite fussballdaten.de standen sich die Fortuna und der KSC bereits 54 Mal auf dem Rasen gegenüber. Von den absolvierten Spielen konnte die Fortuna 21 für sich entscheiden, der KSC 18 und 15 Matches gingen unentschieden aus. Neben der Bilanz kann der Kaderwert hinzugezogen werden, um eine Favoritenrolle auszumachen. Das Düsseldorfer Team ist aktuell etwa 30,65 Millionen Euro wert. Die Mannschaft aus Karlsruhe kommt auf einen Wert von circa 21,68 Millionen Euro. Beide Werte zeigen, dass die Mannschaften sich wohl auf Augenhöhe begegnen.