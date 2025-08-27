Straßenbahnunfall in Rheinstetten: Zwei Personen verletzt

17.50 Uhr:

Die 81-jährige Pkw-Fahrerin wurde dabei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, verletzte sich hierbei ersten Erkenntnissen zufolge nur leicht. Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr die Autofahrerin gegen 15.10 Uhr mit ihrem BMW in westlicher Richtung im Kreisverkehr Rappenwörthstraße/Mörscher Straße. Hierbei übersah sie offenbar aus bislang ungeklärter Ursache eine in Fahrtrichtung Karlsruhe fahrende Straßenbahn und wurde von dieser erfasst sowie mitgeschoben.

Das Fahrzeug kam schließlich zwischen einem Strommast und der Bahn eingeklemmt zum Stehen. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die Verletzte aus ihrem Fahrzeug. Ein Rettungswagen transportierte sie anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Ein Passant zog sich im Zuge seiner unterstützenden Rettungsmaßnahmen eine leichte Schnittverletzung zu, die jedoch nicht medizinisch versorgt werden musste. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Unfalls, sich unter 0721 94484-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

17.40 Uhr: Vollsperrung auf Linie S2

Im Bereich Karlsruhe-Rheinstetten ist der Streckenabschnitt der Linie S2 zwischen Mörsch Rösselsbrünnle und Forchheim Oberfeldstraße in beide Richtungen nicht befahrbar. Die Linie S2 endet am Dornröschenweg. Das teilen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) mit.

Ein Schienenersatzverkehr (SEV) zwischen Karl-Delisle-Straße und Rheinstetten wurde eingerichtet. Aufgrund der aktuellen Verkehrssituation ist bei den eingesetzten Bussen mit Verspätungen zu rechnen.

Straßenbahnunfall in Rheinstetten am 26. August 2025. Foto: Henry Mungenast / EinsatzReport24

Die VBK arbeitet mit Hochdruck daran, die Strecke schnellstmöglich wieder freizugeben und bittet alle Fahrgäste um Verständnis für die Unannehmlichkeiten. Das Störungsende ist aktuell nicht absehbar.

26. August, 15.50 Uhr: Zwei Personen verletzt

Nach aktuellem Stand der Einsatzkräfte, wurden zwei Personen verletzt. Das geht aus einer ersten Mitteilung der Polizei hervor.