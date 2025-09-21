Capybara Sebastian im Karlsruher Zoo: Bald ziehen zwei Weibchen ein

Capybara Sebastian genießt im Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe die letzten warmen Tage im Sonnenschein. Doch lange bleibt er nicht allein: Wie der Zoo auf Facebook bekannt gab, sollen im Herbst zwei Capybara-Weibchen aus einem anderen Zoo einziehen. Damit bekommt Sebastian nicht nur Gesellschaft – die Karlsruher Capybara-Gruppe soll weiter wachsen.

Vor kurzem herrschte tiefe Trauer im Zoo: Sebastian hatte einen Bruder, Thomas, mit dem er zusammenlebte – Thomas ist überraschend im Juni verstorben.