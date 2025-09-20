Logo ka-news.de
Zuwachs im Karlsruher Zoo: Capybara Sebastian bekommt im Herbst zwei Weibchen aus einem anderen Zoo

Karlsruhe

Capybara Sebastian im Karlsruher Zoo: Bald ziehen zwei Weibchen ein

Bisher genießt Capybara Sebastian die Sonne allein – doch im Herbst soll sich das ändern. Dann bekommt er tierische Gesellschaft von zwei Weibchen.
Von Sebastian Goddemeier
    Sebastian sonnt sich derzeit noch allein.
    Sebastian sonnt sich derzeit noch allein. Foto: Zoo Karlsruhe / Facebook

    Capybara Sebastian genießt im Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe die letzten warmen Tage im Sonnenschein. Doch lange bleibt er nicht allein: Wie der Zoo auf Facebook bekannt gab, sollen im Herbst zwei Capybara-Weibchen aus einem anderen Zoo einziehen. Damit bekommt Sebastian nicht nur Gesellschaft – die Karlsruher Capybara-Gruppe soll weiter wachsen.

    Vor kurzem herrschte tiefe Trauer im Zoo: Sebastian hatte einen Bruder, Thomas, mit dem er zusammenlebte – Thomas ist überraschend im Juni verstorben.

