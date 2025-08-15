Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten

Zugausfälle zwischen Karlsruhe und Pforzheim: Massive Störungen durch Baustelle

Karlsruhe

Bahnchaos zwischen Karlsruhe und Pforzheim: Baustelle legt Zugverkehr lahm

Am Freitagmorgen, 15. August, kam es auf der Bahnstrecke zwischen Karlsruhe und Pforzheim zu erheblichen Störungen. Nahezu alle Züge zwischen den beiden Städten fielen aus.
Von Marius Nann
|
    • |
    • |
    • |
    (Archivbild)
    (Archivbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

    Pendler wurden kurz vor dem Wochenende überrascht: Wer an diesem Tag mit der Bahn zwischen Karlsruhe und Pforzheim unterwegs war, blieb vielfach am Bahnhof stehen. Grund für die Ausfälle war laut DB-Infoportal eine Baustelle – allerdings ohne vorherige Ankündigung.

    Bahnverkehr kam zeitweise zum Erliegen

    Betroffen waren unter anderem ein Intercity der Deutschen Bahn, der RE1 von Arverio, der MEX von DB-Regio sowie offenbar auch die S-Bahn-Linie S6 der AVG. Nicht alle Ausfälle wurden in den offiziellen Informationsportalen angezeigt.

    Die Züge von Karlsruhe in Richtung Stuttgart werden aktuell umgeleitet. Dadurch entfallen die Halte in Remchingen, Pforzheim und Mühlacker. Fahrgäste müssen zudem mit Verspätungen rechnen.

    Ursache der Störungen

    Nach Angaben eines Sprechers der AVG, führte eine Baustelle im Bereich Grötzingen zu den Ausfällen. Dort wurden Arbeiten an der Oberleitung durchgeführt, die ursprünglich nur in der Nacht angesetzt waren. Die Arbeiten dauerten jedoch länger als geplant, was zu den massiven Einschränkungen am Morgen führte.

    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Stefan Sauer/dpa

    Eine Sprecherin der DB bestätigte dies gegenüber der ka-news Redaktion. Derzeit sei zwischen Karlsruhe und Pforzheim wieder ein Gleis befahrbar. Wann genau das andere Gleis wieder befahren werden kann, kann die DB bisher nicht absehen. Daher müssen sich Fahrgäste auch weiterhin auf Verspätungen und Ausfälle einstellen.

    Diskutieren Sie mit
    1 Kommentar
    Max Reger

    Da kann man nur noch mit dem Kopf schütteln. Und dann soll die Digitalisierung von Stuttgart 21, eine sehr anspruchsvolle Maßnahme funktionieren?

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden