Bahnchaos zwischen Karlsruhe und Pforzheim: Baustelle legt Zugverkehr lahm

Pendler wurden kurz vor dem Wochenende überrascht: Wer an diesem Tag mit der Bahn zwischen Karlsruhe und Pforzheim unterwegs war, blieb vielfach am Bahnhof stehen. Grund für die Ausfälle war laut DB-Infoportal eine Baustelle – allerdings ohne vorherige Ankündigung.

Bahnverkehr kam zeitweise zum Erliegen

Betroffen waren unter anderem ein Intercity der Deutschen Bahn, der RE1 von Arverio, der MEX von DB-Regio sowie offenbar auch die S-Bahn-Linie S6 der AVG. Nicht alle Ausfälle wurden in den offiziellen Informationsportalen angezeigt.

Die Züge von Karlsruhe in Richtung Stuttgart werden aktuell umgeleitet. Dadurch entfallen die Halte in Remchingen, Pforzheim und Mühlacker. Fahrgäste müssen zudem mit Verspätungen rechnen.

Ursache der Störungen

Nach Angaben eines Sprechers der AVG, führte eine Baustelle im Bereich Grötzingen zu den Ausfällen. Dort wurden Arbeiten an der Oberleitung durchgeführt, die ursprünglich nur in der Nacht angesetzt waren. Die Arbeiten dauerten jedoch länger als geplant, was zu den massiven Einschränkungen am Morgen führte.

Eine Sprecherin der DB bestätigte dies gegenüber der ka-news Redaktion. Derzeit sei zwischen Karlsruhe und Pforzheim wieder ein Gleis befahrbar. Wann genau das andere Gleis wieder befahren werden kann, kann die DB bisher nicht absehen. Daher müssen sich Fahrgäste auch weiterhin auf Verspätungen und Ausfälle einstellen.