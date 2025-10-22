Logo ka-news.de
Wolf in Karlsruhe? Landratsamt prüft Verdacht auf Wolfsrisse im Wald

Karlsruhe

Wolf in Karlsruhe gesichtet? Landratsamt ruft zu Vorsicht im Wald auf

Im Landkreis Karlsruhe gibt es Hinweise auf mögliche Wolfsrisse an Tieren. Proben werden derzeit vom Veterinäruntersuchungsamt ausgewertet.
Von Pressemitteilung und Verena Müller-Witt
    • |
    • |
    • |
    Wolf in freier Wildbahn. (Symbolfoto)
    Wolf in freier Wildbahn. (Symbolfoto) Foto: Arne Dedert/dpa

    Tote Tiere in Karlsbad- Spielberg gefunden

    Im Karlsbad-Spielberg-Gebiet im Landkreis Karlsruhe gibt es derzeit Hinweise auf einen möglichen Wolf. Wie das Landratsamt Karlsruhe berichtet, wurden Tiere aufgefunden, die auf einen Wolfsriss hindeuten.

    Hunde an die Leine, Sichtungen melden

    Zwei Tierkadaver sowie Tupferproben wurden bereits an das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe zur Untersuchung geschickt. Die Ergebnisse stehen noch aus, weitere Hinweise auf Tierrisse werden aktuell geprüft.

    Die Behörden raten der Bevölkerung zu Vorsicht: Waldwege sollten nicht verlassen, Hunde an der Leine geführt und Tiere weder gefüttert noch gestreichelt werden. Beobachtungen von Wildtieren oder möglichen Wolfs-Sichtungen können direkt an die Forstliche Versuchsanstalt Freiburg oder per E-Mail an das Kreisjagdamt Karlsruhe wenden.

