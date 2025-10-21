Wolf in Karlsruhe gesichtet? Landratsamt ruft zu Vorsicht im Wald auf

Tote Tiere in Spielberg gefunden

Im Karlsbad-Spielberg-Gebiet im Landkreis Karlsruhe gibt es derzeit Hinweise auf einen möglichen Wolf. Wie das Landratsamt Karlsruhe berichtet, wurden Tiere aufgefunden, die auf einen Wolfsriss hindeuten.

Hunde an die Leine, Sichtungen melden

Zwei Tierkadaver sowie Tupferproben wurden bereits an das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe zur Untersuchung geschickt. Die Ergebnisse stehen noch aus, weitere Hinweise auf Tierrisse werden aktuell geprüft.

Die Behörden raten der Bevölkerung zu Vorsicht: Waldwege sollten nicht verlassen, Hunde an der Leine geführt und Tiere weder gefüttert noch gestreichelt werden. Beobachtungen von Wildtieren oder möglichen Wolfs-Sichtungen können direkt an die Forstliche Versuchsanstalt Freiburg oder per E-Mail an das Kreisjagdamt Karlsruhe wenden.