Wohnungsbrand in Karlsruhe-Hagsfeld: Zwei Verletzte durch Rauchgas

Karlsruhe

Feuer in Mehrfamilienhaus – zwei Menschen mit Rauchgasvergiftung

In Karlsruhe-Hagsfeld hat es am frühen Samstagmorgen, 4. Oktober, in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Zwei Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen. 24 Personen wurden evakuiert, die Feuerwehr war mit über 35 Kräften im Einsatz.
Von Sebastian Goddemeier
    Die Feuerwehr Karlsruhe rückte in der Nacht mit mehr als 35 Kräften nach Hagsfeld aus.
    Die Feuerwehr Karlsruhe rückte in der Nacht mit mehr als 35 Kräften nach Hagsfeld aus. Foto: Thomas Riedel

    Am frühen Samstagmorgen, 4. Oktober, kam es in Karlsruhe-Hagsfeld zu einem Wohnungsbrand im fünften Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Beim Eintreffen der Feuerwehr war ein Teil des Treppenraums bereits verraucht. Der Brand selbst beschränkte sich auf eine Wohnung, Rauch breitete sich jedoch in angrenzende Bereiche aus.

    Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung konnte in einer tiefergelegenen Etage angetroffen und dem Rettungsdienst übergeben werden. Insgesamt wurden 24 Personen aus dem Gebäude evakuiert, 14 davon medizinisch betreut. Zwei Menschen mussten mit Rauchgasvergiftungen weitergehend versorgt werden.

    Zwei Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen, 24 Bewohner mussten evakuiert werden.
    Foto: Thomas Riedel
    Zwei Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen, 24 Bewohner mussten evakuiert werden.
    Zwei Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen, 24 Bewohner mussten evakuiert werden. Foto: Thomas Riedel

    Die Feuerwehr leitete sofort die Menschenrettung ein. Mehrere Trupps unter Atemschutz gingen in das Gebäude, während die Polizei die Räumung im nicht verrauchten Bereich unterstützte. Mit zwei Löschrohren konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden.

    Die betroffene Wohnung im fünften Obergeschoss ist nach dem Brand unbewohnbar.
    Foto: Thomas Riedel
    Die betroffene Wohnung im fünften Obergeschoss ist nach dem Brand unbewohnbar.
    Die betroffene Wohnung im fünften Obergeschoss ist nach dem Brand unbewohnbar. Foto: Thomas Riedel

    Nach der Kontrolle auf Kohlenmonoxid durften die Bewohner – mit Ausnahme der Brandwohnung – zurück in ihre Wohnungen. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.

    Die Stadtwerke Karlsruhe wurden hinzugezogen, um die Stromverteilung in den unteren Wohnungen zu überprüfen. Grund sind mögliche Schäden durch eingedrungenes Löschwasser in die Elektrik.

