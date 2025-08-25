Logo ka-news.de
Wochenstart: «Schnell zur Eisdiele» - Sommer-Intermezzo im Südwesten

Wochenstart

«Schnell zur Eisdiele» - Sommer-Intermezzo im Südwesten

Wer es gerne warm und sonnig mag, sollte einen Ausflug oder ein Bad im Freien nicht mehr aufschieben. Denn schon zur Wochenmitte dürfte es Wetterexperten zufolge wieder ungemütlich werden.
Von dpa
    Zum Wochenstart wird im Südwesten viel Sonne erwartet.
    Zum Wochenstart wird im Südwesten viel Sonne erwartet. Foto: Silas Stein/dpa

    Im Südwesten ist es mancherorts morgens inzwischen schon richtig frisch - doch dann steigen die Temperaturen rasch an: Am Montag wird viel Sonne erwartet bei Höchstwerten von 21 bis 25 Grad Celsius. Am Rhein kann es sogar bis zu 27 Grad warm werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart mitteilte.

    Am Dienstag dürfte es in einigen Regionen sogar richtig heiß werden - im Rheintal sind bis zu 30 Grad möglich. «Es ist Zeit, schnell zur Eisdiele zu gehen und ein Eis zu genießen», sagte Meteorologe Clemens Steiner vom DWD.

    Am Mittwoch kommen Schauer und Gewitter

    Auch wer noch gerne bei Sonnenschein ins Freibadbecken springen möchte, sollte dies bald tun: Schon in der Nacht zum Mittwoch kommen von Westen her Schauer und Gewitter ins Land, zum Teil frischt der Wind auch stark auf. Im weiteren Verlauf der Woche wird es dann unbeständig und kühler.

    Der August bot nach Einschätzung der Wetterforscher bisher ein Extremprogramm: Von Regen und Kühle beim Start der Schulferien bis hin zu einer tagelangen Hitzewelle in der Monatsmitte war alles dabei.

    Foto: Markus Lenhardt/dpa

