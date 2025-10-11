Ab jetzt reservieren: Bahnen fürs Eisstockschießen, Partylocations und Eislauf-Kurse vor dem Schloss Karlsruhe

Die Tage werden dunkler. Die Vorfreude auf die Weihnachtsmarktsaison steigt. Was die Karlsruher Schlosslichtspiele in Sommer sind, ist die „Winterzeit“ in der dunklen Saison. Schon jetzt können Bahnen fürs Eisstockschießen, Orte für Firmenfeiern oder Geburtstage und Eislaufkurse für die Kleinen reserviert werden. Das geht ganz einfach über die Onlineplattform der Stadtwerke Karlsruhe, wie das Karlsruher Stadtmarketing mitteilt.

In gerade einmal sechs Wochen verwandelt sich der Karlsruher Schlossplatz wieder in ein Winterparadies. Ab dem 24. November beginnt die „Winterzeit“, die von den Karlsruher Stadtwerken präparierte Fläche vor dem Schloss.

Auf insgesamt sieben Bahnen flitzen die Stöcke auch in diesem Winter ins Ziel – nicht übers Eis, sondern über den bewährten Kunststoffboden. Das spricht für weniger Winterromantik, aber auch für gleichbleibende „Eis“-Qualität und etwas weniger kalte Füße.

Zudem können Kinder und Jugendliche Eislaufkurse buchen. Die Kurse finden freitags und sonntags statt. Erfahrene Trainerinnen und Trainer machen bei den Schnupperkursen Lust aufs Eislaufen, bringen Anfängerinnen und Anfängern die ersten sicheren Schritte auf dem glatten Parkett bei und zeigen fortgeschrittenen Läuferinnen und Läufern weitere Kniffe, um ihr Können zu verbessern, wie das Stadtmarketing Karlsruhe mitteilt.

Weg vom Bildschirm und raus an die frische Winterluft: Freitags und Sonntags finden ab dem 24. November vor dem Karlsruher Schloss Schlittschuhkurse für Kinder und Jugendliche statt. Foto: KME, Jürgen Rösner (Archivbild)

Auch Schulklassen und betreute Kinder- und Jugendgruppen können die Eislaufbahn und die Stockschießbahnen mieten. Für Kindergartengruppen und Schulklassen ist die Fläche bereits ab 8:00 Uhr geöffnet.

Das rustikale Winterdorf lockt schon in der Mittagspause. Nach Feierabend können in der gemütlichen Stube Weihnachtsfeiern, Firmenevents und Kindergeburtstage zelebriert werden. Für kleinere Gruppen kann auch nur ein Glühweinempfang an der Feuerstelle oder die gemütliche Lounge gemietet werden.

Auch für die Nachweihnachtszeit können hoffentlich eisige Aktivitäten an der frischen Luft geplant werden: Bis zum 25. Januar hat die Eisfläche vor dem Schloss Karlsruhe geöffnet.