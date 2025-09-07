Erst Gewitter, dann Spätsommer: Bis zu 30 Grad am Wochenende

Schauer und starke Gewitter prägen nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zunächst das Wetter in Baden-Württemberg. Vor allem im Südosten des Landes werde viel Regen erwartet, berichtete der DWD. Vereinzelt soll es gewittern und stürmen. Dabei kann es lokal Starkregen mit bis zu 20 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde geben.

Dann werde sich die Lage allerdings beruhigen, zum Abend solle es freundlicher werden. Die Temperaturen erreichen demnach höchstens 22 Grad. Bei Gewittern kann der Wind laut Vorhersage stürmisch auffrischen.

Am Wochenende erwarten die Meteorologen dann ein angenehmes Spätsommerwetter. Das Thermometer könne mancherorts bis zu 25 Grad anzeigen. Am Samstag soll es nur schwachen Wind geben.

Hitze am Sonntag möglich

Am Sonntag dürfte es noch wärmer werden. «Vielleicht wird die 30-Grad-Marke geknackt», hieß es beim DWD in Stuttgart. Am Abend könne es dann schon wieder Gewitter geben. Vom Montag an werde eher unbeständiges Wetter erwartet, mit Regen und Gewittern bei bis zu 26 Grad.

Am Donnerstagabend hatte der DWD mit einer zeitlichen Begrenzung vor schweren Gewittern mit Hagel und Starkregen im Südosten des Landes gewarnt.

Es wird stürmisch und dann warm

Am Sonntag dürfte es noch wärmer werden. „Vielleicht wird die 30-Grad-Marke geknackt“, hieß es beim DWD in Stuttgart. In Karlsruhe werden laut Wetter.com bis zu 27 Grad erwartet. Wer nochmal an den See möchte, sollte das nutzen. Am Abend könne es dann schon wieder Gewitter geben.

