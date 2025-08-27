Gewitter drohen - bei schwülen 29 Grad in der Spitze

Regenjacke statt Sonnencreme heißt es in den kommenden Tagen im Südwesten: Die Wetterlage bleibt laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) unbeständig, teils gewittrig und es wird spürbar kühler. Wer also einen Ausflug plant, sollte sich besser auf wechselhafte Bedingungen einstellen.

Schwüle und Gewitter

Heute soll sich das Wetter in Baden-Württemberg von seiner launischen Seite zeigen. Der Vorhersage zufolge wechseln sich Schauer und einzelne Gewitter mit längeren sonnigen Phasen ab. Vor allem von Südbaden aus gebe es ab mittags erste Schauer und Gewitter, die sich nachmittags in der Nordhälfte ausbreiteten, sagte ein Wetterexperte des DWD.

Die Höchsttemperaturen liegen laut DWD zwischen 23 Grad im Bergland und bis zu 29 Grad am Rhein. Dabei könne es stellenweise schwül werden. Der Wind weht meist mäßig aus Südwest, bei Gewittern und in Höhenlagen sind auch starke bis stürmische Böen möglich.

Temperaturen im Sturzflug

In der Nacht zum Donnerstag ziehen der Prognose zufolge von Südwesten her zunehmend schauerartige und zum Teil kräftige Regenfälle auf, begleitet von Gewittern. Die Temperaturen sollen auf Werte zwischen 19 und 14 Grad sinken. Auf den Schwarzwaldgipfeln seien starke Böen ein Thema.

Der Donnerstag startet voraussichtlich stark bewölkt bis bedeckt und vielerorts mit anhaltendem Regen. Laut DWD könnte sich dieser bis in die zweite Tageshälfte ziehen, bevor sich von Westen her langsam eine Wetterberuhigung mit Schauern und einzelnen Gewittern abzeichnet. Mit 18 bis 24 Grad in der Spitze wird es merklich kühler als an den Vortagen.

Es geht gewittrig weiter

Auch am Freitag dürfte es beim durchwachsenen Wetter bleiben. Bei wechselnder Bewölkung soll es gelegentlich schauern und vereinzelt gewittern. Die Temperaturen erreichen dem DWD zufolge 19 bis 23 Grad, im Bergland etwa 17 Grad. Der Wind bleibe spürbar, auf Schwarzwaldgipfeln seien stürmische Böen zu erwarten.

In der Nacht zum Samstag soll es erneut häufiger regnen, vereinzelt auch gewittrig. Die Tiefstwerte liegen laut der Vorhersage zwischen 15 und 11 Grad. In exponierten Lagen könnten dann wieder Sturmböen auftreten.