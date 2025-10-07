Der Herbst bleibt erst mal in Karlsruhe: Das ist das Wetter bis Donnerstag

Im Südwesten bleibt es weiter eher herbstlich - manchmal scheint aber auch der goldene Oktober durch die Wolkendecke. Nach einem trüben Start in den Dienstag, an dem es vor allem im Osten noch etwas regnen kann, dürfte sich im Laufe des Tages nicht nur in Karlsruhe die Sonne öfters zeigen.

Dienstag: 17 Grad gibt es in Karlsruhe

Die Temperaturen steigen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) dabei auf Werte zwischen 13 Grad im Hochschwarzwald und bis zu 20 Grad am Rhein. In Karlsruhe klettert das Thermometer auf bis zu 17 Grad am Abend. Der Wind bleibt schwach und kommt meist aus südwestlicher Richtung.

Mittwoch: Karlsruhe bleibt vom Nebel verschont

In der Nacht zum Mittwoch kühlt es ab. Besonders im Süden des Landes, wo sich die Wolken etwas zurückziehen könnten, bildet sich stellenweise Nebel – wer früh raus muss, sollte also mit eingeschränkter Sicht rechnen. Die Fächerstadt könnte davon verschont bleiben, hier dürfte sich mit etwas Glück schon die Sonne zeigen. Die Tiefstwerte liegen zwischen neun und vier Grad.

Der Mittwoch selbst könnte recht freundlich verlaufen. Es bleibt nach der DWD-Prognose weitgehend trocken, bei Höchstwerten zwischen 14 Grad im Bergland und 18 Grad in den Niederungen. Auch in Karlsruhe darf man wieder auf 17 Grad hoffen.

Donnerstag: Es wird wechselhaft

Am Donnerstag soll sich das Wetter leicht wechselhaft zeigen: Zunächst überwiegen Wolken, später lockert es aber vielerorts auf, auch in Karlsruhe. Im Bergland sind schwache Schauer möglich, ansonsten bleibt es meist trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 14 Grad in höheren Lagen, 18 Grad in der Fächerstadt und rund 19 Grad im Rheintal.

Nachts zieht etwas Regen durch, vor allem im Süden, während es im Norden teils klar und neblig werden könnte. Die Luft kühlt sich auf Werte zwischen neun und vier Grad ab.