Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten

Weingarten: Frontalzusammenstoß in Ringstraße – zwei Verletzte bei Unfall

Weingarten

Frontalzusammenstoß in Weingarten: Zwei Menschen verletzt

Am Samstagmorgen, 27. September, sind in Weingarten (Baden) ein Ford und ein Opel frontal zusammengestoßen. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Feuerwehr und Rettungskräfte waren im Einsatz, die Ringstraße musste zeitweise voll gesperrt werden.
Von Sebastian Goddemeier
    • |
    • |
    • |
    n Weingarten stießen am Samstagmorgen ein Ford und ein Opel frontal zusammen – zwei Personen wurden verletzt.
    n Weingarten stießen am Samstagmorgen ein Ford und ein Opel frontal zusammen – zwei Personen wurden verletzt. Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24

    Am Samstagmorgen, 27. September, hat sich in Weingarten (Baden) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach Angaben der Polizei stießen gegen 9 Uhr in der Ringstraße ein Ford und ein Opel frontal zusammen.

    Durch die Kollision wurden zwei Menschen leicht verletzt. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden und mussten abgeschleppt werden.

    Unfall in Weingarten: Feuerwehr und Rettungskräfte vor Ort

    Die Feuerwehr sowie weitere Rettungskräfte waren im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern und die Verletzten zu betreuen.

    Für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme musste die Ringstraße vollständig gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden