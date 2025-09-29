Frontalzusammenstoß in Weingarten: Zwei Menschen verletzt

Am Samstagmorgen, 27. September, hat sich in Weingarten (Baden) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach Angaben der Polizei stießen gegen 9 Uhr in der Ringstraße ein Ford und ein Opel frontal zusammen.

Durch die Kollision wurden zwei Menschen leicht verletzt. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden und mussten abgeschleppt werden.

Unfall in Weingarten: Feuerwehr und Rettungskräfte vor Ort

Die Feuerwehr sowie weitere Rettungskräfte waren im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern und die Verletzten zu betreuen.

Für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme musste die Ringstraße vollständig gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.