Wochenend-Baustelle auf A8 bei Pforzheim: Teilsperrung in Richtung Karlsruhe!

Verkehr

Ab Freitag: Teilsperrung der A8 bei Pforzheim in Fahrtrichtung Karlsruhe

Die Autobahn GmbH Südwest repariert die Fahrbahn der A8 zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Nord und Pforzheim-West in Fahrtrichtung Karlsruhe. Die Arbeiten beginnen am Freitag, 22. August ab etwa 20 Uhr und dauern voraussichtlich bis Montag, 25. August, 5 Uhr. Grund für die Sperrung sind erhebliche Schäden auf der Fahrbahn.
Von Pressemitteilung und Katharina Peifer
    • |
    • |
    • |
    Auf der A8 bei Pforzheim kommt es zu einer Vollsperrung. (Symbolbild)
    Auf der A8 bei Pforzheim kommt es zu einer Vollsperrung. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

    Vollsperrung ab Pforzheim-Süd

    Um Staus direkt an der Baustelle zu vermeiden und die Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge jederzeit sicherzustellen, wird die A8 in Richtung Karlsruhe bereits ab der Anschlussstelle Pforzheim-Süd gesperrt. Die Gegenrichtung Richtung Stuttgart ist von der Sperrung nicht betroffen.

    Diese Umleitungen gelten für die Autofahrer

    • Überregionaler Verkehr zwischen dem Autobahndreieck Leonberg und dem Autobahnkreuz Weinsberg wird über die A81 und A6 umgeleitet.
    • Die ausgeschilderte Umleitung Richtung Karlsruhe führt ab Pforzheim-Süd über die U26a durch Wurmberg, Wiernsheim und Niefern-Öschelbronn, anschließend über die B10 und das Stadtgebiet von Pforzheim bis zur Anschlussstelle Pforzheim-West zurück auf die Autobahn.

    Navis ausschalten - es wird gebeten, sich an die Umleitungen zu halten

    Die Autobahn GmbH bittet alle Verkehrsteilnehmer, der Umleitungsbeschilderung zu folgen und Navigationsgeräte während der Fahrt auszuschalten. So können Staus vermieden und Belastungen für Anwohner gering gehalten werden.

