Ab Freitag: Teilsperrung der A8 bei Pforzheim in Fahrtrichtung Karlsruhe

Vollsperrung ab Pforzheim-Süd

Um Staus direkt an der Baustelle zu vermeiden und die Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge jederzeit sicherzustellen, wird die A8 in Richtung Karlsruhe bereits ab der Anschlussstelle Pforzheim-Süd gesperrt. Die Gegenrichtung Richtung Stuttgart ist von der Sperrung nicht betroffen.

Diese Umleitungen gelten für die Autofahrer

Überregionaler Verkehr zwischen dem Autobahndreieck Leonberg und dem Autobahnkreuz Weinsberg wird über die A81 und A6 umgeleitet.

Die ausgeschilderte Umleitung Richtung Karlsruhe führt ab Pforzheim-Süd über die U26a durch Wurmberg, Wiernsheim und Niefern-Öschelbronn, anschließend über die B10 und das Stadtgebiet von Pforzheim bis zur Anschlussstelle Pforzheim-West zurück auf die Autobahn.

Navis ausschalten - es wird gebeten, sich an die Umleitungen zu halten

Die Autobahn GmbH bittet alle Verkehrsteilnehmer, der Umleitungsbeschilderung zu folgen und Navigationsgeräte während der Fahrt auszuschalten. So können Staus vermieden und Belastungen für Anwohner gering gehalten werden.