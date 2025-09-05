Logo ka-news.de
The Voice auf Rädern? Warum in Karlsruhe bald eine Karaoke-Bahn durch die Straßen fährt

Karlsruhe

The Voice auf Rädern? VBK sucht mit Karaoke-Bahn nach neuen Azubis

Karlsruhe verwandelt sich in ein singendes Spektakel! Am 19. September wird eine Karaoke-Bahn durch die Stadt fahren und sucht talentierte Azubis – wer den besten Ton trifft, könnte sich einen aufregenden Job sichern!
Von Pressemitteilung und Gerrit Lieb
    • |
    • |
    • |
    Der Fachkräftemangel trifft auch den Nahverkehr mit voller Wucht. Die VBK und AVG wollen mit der Karaoke-Bahn am 19. September neue Azubis gewinnen.
    Der Fachkräftemangel trifft auch den Nahverkehr mit voller Wucht. Die VBK und AVG wollen mit der Karaoke-Bahn am 19. September neue Azubis gewinnen. Foto: VBK/Holub/Manuel Seiler

    Mit dem Ziel, neue Azubis zu werden, haben Auszubildende der VBK diese Bahn umgebaut. Das geht aus einer Pressemitteilung der VBK vom 4. September hervor.

    Eine Mitarbeiterin foliert im Betriebshof West eine Bahn der VBK. Angehende Azubis dürfen sich dort am 19. September 2025 singend bewerben.
    Eine Mitarbeiterin foliert im Betriebshof West eine Bahn der VBK. Angehende Azubis dürfen sich dort am 19. September 2025 singend bewerben. Foto: VBK/Holub/Manuel Seiler

    Insbesondere im technischen Bereich herrsche Fachkräftemangel. Aber auch in der Fahrzeugführung sowie bei den Ausbildungsberufen gibt es branchenweit Bedarf. „Fachkräfte gewinnt man heute mit echten Begegnungen. Die Karaoke-Bahn zeigt, dass wir bereit sind, neue Wege zu gehen, weil wir überzeugt sind: Mobilität braucht Menschen,“ sagt Alexander Pischon, VBK-Geschäftsführer.

