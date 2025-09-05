The Voice auf Rädern? VBK sucht mit Karaoke-Bahn nach neuen Azubis

Mit dem Ziel, neue Azubis zu werden, haben Auszubildende der VBK diese Bahn umgebaut. Das geht aus einer Pressemitteilung der VBK vom 4. September hervor.

Eine Mitarbeiterin foliert im Betriebshof West eine Bahn der VBK. Angehende Azubis dürfen sich dort am 19. September 2025 singend bewerben. Foto: VBK/Holub/Manuel Seiler

Insbesondere im technischen Bereich herrsche Fachkräftemangel. Aber auch in der Fahrzeugführung sowie bei den Ausbildungsberufen gibt es branchenweit Bedarf. „Fachkräfte gewinnt man heute mit echten Begegnungen. Die Karaoke-Bahn zeigt, dass wir bereit sind, neue Wege zu gehen, weil wir überzeugt sind: Mobilität braucht Menschen,“ sagt Alexander Pischon, VBK-Geschäftsführer.