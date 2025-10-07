Straßenbahn-Unfall am Hirtenweg: 13-Jähriger erfasst

Dienstag, 7. Oktober, 15 Uhr: Zirka 6.000 Euro Sachschaden

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei fuhr der 13-Jährige mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Haid-und-Neu-Straße in Richtung Ostring. Auf Höhe des Ostrings überquerte er einen Fußgänger-Bahnübergang und übersah hierbei offenbar die Straßenbahn. Der Radfahrer wurde erfasst und pralle in Richtung Umlaufsperre ab. Ein alarmierter Rettungswagen transportierte den Zweiradfahrer mit mehreren Prellungen in ein Krankenhaus.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge blieben die Fahrgäste der Straßenbahn und der Bahnfahrer unverletzt. Der Gesamtschaden der beiden beteiligten Fahrzeuge beläuft sich nach derzeitigen Erkenntnissen auf zirka 6.000 Euro.

18.30 Uhr: 13-Jähriger übersah Straßenbahn

Wie die Polizei erklärt, übersah gegen 16 Uhr ein 13-Jähriger Fahrradfahrer eine Straßenbahn und es kam zum Zusammenstoß. Der Junge geriet dabei nicht unter die Bahn. Er wurde danach in eine Klinik gebracht, eine Lebensgefahr bestehe nicht.

Nach dem Unfall wurde die Haid-und-Neu-Straße in Richtung Stadt für 45 Minuten gesperrt. Während dieser Zeit kam es auch auf der Tramlinie 4 aus und nach Oberreut zu Ausfällen und Verspätungen.

Montag, 6. Oktober, 18 Uhr

Am Montagnachmittag, 6. Oktober, gab es in Karlsruhe gegen 16 Uhr einen Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Straßenbahn. Wie die Polizei gegen 18 Uhr auf ka-news-Nachfrage bestätigt, verläuft der Bahnverkehr wieder normal. Der Fahrradfahrer zog sich keine schweren Verletzungen zu.