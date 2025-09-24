Sperrung am Sonntag: Tramlinie 4 wird umgeleitet

Laut einer Pressemitteilung der Verkehrsbetriebe Karlsruhe, wird der Bahnverkehr in der Schillerstraße zwischen dem Gleisdreieck Schillerstraße und der Kreuzung am Weinbrennerplatz, am Sonntag, 28. September, von 8 Uhr bis 15 Uhr, gesperrt. Grund hierfür ist Abbau eines hohen Baugerüsts. Wegen des geringen Abstands zur Fahrleitung, muss der Fahrstrom kurzzeitig ausgeschaltet werden.

Die Tramlinie 4 wird während der Streckensperrung umgeleitet. In diesem Zeitraum fährt sie ab der Haltestelle Karlstor (Kriegsstraße) über folgende Haltestellen:

Karlstor (Karlstraße)

Mathystraße ( in der Mathystraße)

Otto- Sachs- Straße

Lessingstraße

Weinbrennerplatz ( provisorische Haltestelle im Bypass)

Landesbausparkasse

Die Haltestellen Schillerstraße und Sophienstraße entfallen für die Dauer der Streckensperrung. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird nicht eingerichtet.

Letzten Fahrten der Linie 4

Die letzte Fahrt vor Beginn der Streckensperrung:

In Fahrtrichtung Oberreut: 7.44 Uhr an der Schillerstraße

In Fahrtrichtung Mühlburger Tor: 7.43 Uhr an der Schillerstraße

Nach Ende der Sperrung fährt die erste Bahn der Linie 4 in Richtung Oberreut um 15.04 Uhr an der Schillerstraße ab, in der Gegenrichtung im 15.11 Uhr.