Sperrung der Tramlinie 4: Alle Infos zur Umleitung und Fahrzeiten.

Karlsruhe

Sperrung am Sonntag: Tramlinie 4 wird umgeleitet

Ersatzstrecken, Ausfälle und Fahrplanänderungen in der Weststadt: Alle Informationen zur Umleitung der Linie 4 im Überblick.
Von Pressemitteilung und Emelie Stump
    • |
    • |
    • |
    (Archivbild)
    (Archivbild) Foto: ka-news

    Laut einer Pressemitteilung der Verkehrsbetriebe Karlsruhe, wird der Bahnverkehr in der Schillerstraße zwischen dem Gleisdreieck Schillerstraße und der Kreuzung am Weinbrennerplatz, am Sonntag, 28. September, von 8 Uhr bis 15 Uhr, gesperrt. Grund hierfür ist Abbau eines hohen Baugerüsts. Wegen des geringen Abstands zur Fahrleitung, muss der Fahrstrom kurzzeitig ausgeschaltet werden.

    Die Tramlinie 4 wird während der Streckensperrung umgeleitet. In diesem Zeitraum fährt sie ab der Haltestelle Karlstor (Kriegsstraße) über folgende Haltestellen:

    • Karlstor (Karlstraße)
    • Mathystraße ( in der Mathystraße)
    • Otto- Sachs- Straße
    • Lessingstraße
    • Weinbrennerplatz ( provisorische Haltestelle im Bypass)
    • Landesbausparkasse

    Die Haltestellen Schillerstraße und Sophienstraße entfallen für die Dauer der Streckensperrung. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird nicht eingerichtet.

    Letzten Fahrten der Linie 4

    Die letzte Fahrt vor Beginn der Streckensperrung:

    • In Fahrtrichtung Oberreut: 7.44 Uhr an der Schillerstraße
    • In Fahrtrichtung Mühlburger Tor: 7.43 Uhr an der Schillerstraße

    Nach Ende der Sperrung fährt die erste Bahn der Linie 4 in Richtung Oberreut um 15.04 Uhr an der Schillerstraße ab, in der Gegenrichtung im 15.11 Uhr.

