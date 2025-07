Vollsperrung der A8 bei Pforzheim: Fahrtrichtung Karlsruhe Ende August dicht

Grund sind Fahrbahnsanierungen aufgrund erheblicher Schäden. Die Sperrung beginnt am Freitag, 22. August, gegen 20 Uhr und endet voraussichtlich am Montag, 25. August, um 5 Uhr morgens. Das gab die Autobahn GmbH in einer Pressemitteilung vom 29. Juli bekannt.

Die Umleitungen im Überblick

Um einen Rückstau im Baustellenbereich zu vermeiden, wird der Verkehr bereits an der Anschlussstelle Pforzheim-Süd von der Autobahn geleitet. Die Fahrtrichtung Stuttgart ist nicht betroffen.

Der Fernverkehr zwischen Leonberg und dem Kreuz Weinsberg soll über die A81 und A6 ausweichen.

Der regionale Verkehr folgt ab Pforzheim-Süd der ausgeschilderten Umleitung U26a über Wurmberg, Wiernsheim, Niefern-Öschelbronn und die B10 durch das Pforzheimer Stadtgebiet bis zurück zur A8 bei Pforzheim-West.

Die Autobahn GmbH bittet Autofahrer, sich an die ausgeschilderten Umleitungen zu halten und Navigationsgeräte auszuschalten, um Rückstaus auf Nebenstraßen zu vermeiden.