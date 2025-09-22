Sperrung B10 nach Brand auf Pforzheimer Recyclinghof

Das teilte die Polizei in einer ersten Meldung mit. Der Brand im Stadtteil Enzberg wurde nach derzeitigem Stand auf dem Gelände einer Firma in der Kanalstraße entdeckt. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass mutmaßlich Elektroschrott aus bislang unbekannter Ursache in Brand geriet.

Danke des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte das Übergreifen auf umliegende Gebäudeteile verhindert werden. Bis dato dauern die Löschmaßnahmen an. Die Bevölkerung wurde über die NINA-Warn-App informiert und gebeten, vorsorglich Fenster und Türen geschlossen zu halten.