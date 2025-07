Karlsruhe Sanierung der Pfinz-Brücke in Grötzingen: Vollsperrung ab September

Die Brücke über die Pfinz in der Straße „Edelmänne“ in Karlsruhe-Grötzingen wird ab Anfang September saniert. Das Regierungspräsidium Karlsruhe kündigt eine umfassende Instandsetzung des Bauwerks an, die voraussichtlich bis Ende 2025 andauern wird.