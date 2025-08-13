Sanierung der Brücke über die B 36 bei Leopoldshafen startet am 20. August

Das gab das Regierungspräsidium Karlsruhe in einer Pressemitteilung vom 13. August bekannt. Im Zuge der Arbeiten werden die Brückenkappen erneuert, ein schmaler Teil der Fahrbahn entfernt und anschließend wiederhergestellt. Die Maßnahme erfolgt in zwei Bauabschnitten: Zunächst wird die nördliche, danach die südliche Brückenhälfte gesperrt. Während der gesamten Bauzeit bleibt die L 559 für den motorisierten Verkehr in beide Richtungen auf je einem Fahrstreifen befahrbar.

Brückensanierung wird 1,11 Millionen Euro kosten

Der Gehweg wird während der ersten Bauphase auf die Fahrbahn verlegt. Radfahrende werden über die südlich gelegene Unterführung der B 36 entlang des Pfinz-Entlastungskanals umgeleitet . Auf der B 36 selbst kommt es nur vom 21. bis 28. August zu Teilsperrungen, wenn das Kappengerüst angebracht wird. Pro Fahrtrichtung bleibt stets ein Fahrstreifen frei.

Die Sanierung der Brücke bei Leopoldshafen wird zusammen mit der Überführung der L 558 bei Linkenheim-Hochstetten durchgeführt. Die Gesamtkosten von rund 1,11 Millionen Euro trägt der Bund. Das Regierungspräsidium bittet um Verständnis für mögliche Verkehrsbehinderungen.