Autofahrer aufgepasst! Das gilt ab heute in der Sophienstraße

Das gab die Stadt in einer Pressemitteilung vom 30. Juli bekannt.

Was ändert sich für die Autofahrer?

Die betroffenen Häuser in der Sophienstraße bleiben durch Umwege mit dem Auto zugänglich.

Von der Reinhold-Frank-Straße nach Westen: Der Autoverkehr kann nur noch rechts in die Lessingstraße abbiegen und dann weiter zur Kaiserallee fahren.

Aus Richtung Scheffelstraße: Die Durchfahrt ist gesperrt. Autos müssen in die Lessingstraße abbiegen und dann weiter zur Kriegsstraße fahren.

In die andere Richtung geht es genauso: Von der Kriegsstraße kann in die Lessingstraße gefahren werden – auf der Sophienstraße aber nur noch weiter nach Westen.

Was ändert sich für die Fahrradfahrer und Fußgänger?

Für Fahrradfahrer und Fußgänger ändert sich nichts. Sie können die Sophienstraße weiterhin in beiden Richtungen passieren.

Wieso wird die Sophienstraße gesperrt?

Vor einem Jahr wurde die neue Verkehrsführung mittels eines Verkehrsversuchs getestet. Das Ziel: Mehr Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger. Die Autos werden auf die größeren Straßen umgeleitet, das soll für weniger Verkehr auf der Strecke sorgen.